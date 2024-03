C.s. 36 Nuovo ordinamento, a Scienze Veterinarie i primi laureati in Italia direttamente abilitati alla professione

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

Nuovo ordinamento, a Scienze Veterinarie i primi laureati in Italia direttamente abilitati alla professione

Comunicato N° 36 del 22 Marzo 2024

L’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Veterinarie UniMe ha ospitato, stamane, la sessione delle prime lauree abilitanti in Italia con il nuovo ordinamento sancito dal Decreto-legge interministeriale del 5 luglio 2022. Per effetto di tale Decreto, gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea di Psicologia, Farmacia, Medicina Veterinaria e Odontoiatria possono optare per il passaggio al nuovo percorso finalizzato al conseguimento diretto dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, farmacista, medico veterinario e odontoiatra. La possibilità di passaggio al nuovo ordinamento è subordinata ad un allineamento dell’offerta didattica proposta dal CdL secondo i canoni più innovativi in vigore.

Nel dettaglio, durante il percorso di studi per le lauree abilitanti sono previste delle attività di TPV – tirocinio pratico-valutativo – a carattere professionalizzante che consenta agli studenti di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento della professione desiderata, nel caso specifico si tratta delle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le “competenze del primo giorno” stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea.

La prima neolaureata abilitata in Italia – per il CdL Magistrale in Medicina Veterinaria – è stata la giovane Beatrice Caridi, a cui hanno fatto seguito altri cinque colleghi.

Alla sessione, tra gli altri, hanno preso parte il Direttore del Dipartimento VET, prof. Francesco Abbate, ed il Coordinatore del CdL Magistrale in Medicina Veterinaria, prof. Marco Quartuccio.