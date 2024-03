Enav, Fast-Confsal: “Bene i conti, ora si pensi ai lavoratori”

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

“Accogliamo molto positivamente i risultati economici illustrati dall’AD di Enav, Pasqualino Monti, ma

ci aspettiamo che i vertici dell’azienda prendano ora decisioni conseguenti in merito al trattamento

economico dei lavoratori che a questi risultati hanno contributo, anche in condizioni di organico non

sempre ottimali”. Così il segretario generale Fast-Confsal, Pietro Serbassi, ha commentato i conti

dell’Enav, che ha chiuso il 2023 con un miliardo di ricavi e promette di fare ancora di più nei prossimi

anni con un piano che prevede un’espansione anche sull’attività non regolate, come ad esempio

l’ingresso societario in uno scalo aeroportuale.

“I risultati economici del gruppo – ha spiegato Serbassi – sono lusinghieri e sicuramente frutto di una

gestione capace. Ma la loro consistenza è tale da non consentire di tradire le aspettative dei lavoratori

sul rinnovo del contratto. Un rinnovo che tutti si aspettano in linea con i conti aziendali e adatto ad

affrontare le prossime sfide che il gruppo si appresta a sostenere, in una logica di crescita e di

espansione”.

“A questo proposito, in vista degli obiettivi a scadenza più ravvicinata – prosegue il segretario generale

Fast-Confsal – corre l’obbligo di ricordare al management che gli organici dell’azienda sono ridotti

all’osso. E questo è un elemento da valutare con attenzione non solo per garantire il turn over del

personale prossimo alla pensione ma anche per mettere l’Enav in condizione di fornire servizi in modo

regolare durante la prossima estate, che si prevede la più gravosa di sempre, anche a detta della stessa

azienda, che prevede un incremento delle unità di servizio più che ragguardevole”.