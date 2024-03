(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 21 marzo 2024 Cuba, Bonfrisco (Lega), regime allo sbando, lasciare popolazione senza cibo ed elettricità è crimine, Ue non si nasconda

Bruxelles, 21 mar – “Lasciare la popolazione senza cibo ed elettricità è un altro dei tanti crimini commessi dal regime cubano. I cittadini europei e l’Italia guardano con ammirazione chi protesta in questi giorni così drammatici. Troppo spesso l’Ue si è voltata dall’altra parte su Cuba e non ha denunciato la feroce repressione dei diritti umani, civili e politici in corso. Anzi ha criticato le sanzioni statunitensi, unica garanzia per mettere in difficoltà il regime comunista. Per la Lega di Matteo Salvini ciò è inaccettabile e gravissimo.

Ancora adesso sono detenuti i cittadini cubani che hanno partecipato alle proteste di massa nel luglio 2021 e sono 1400 i prigionieri politici.

Chiediamo la sospensione dell’Accordo di Dialogo Politico e Cooperazione (PDCA) tra l’Unione Europea e il regime comunista a Cuba. Attraverso questo strumento sono finanziati circa 80 progetti, per un valore di 155 milioni di euro, di cui non vi sono garanzie di trasparenza e indipendenza rispetto al controllo della dittatura.”

Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega – Gruppo Identità e Democrazia, componente della Commissione per gli Affari esteri, della Sottocommissione per la Sicurezza e la Difesa.