[Comune Palermo] Giornata mondiale sindrome down – Dichiarazione assessore Anello

*«Nella giornata mondiale delle persone con sindrome di down rinnovo il

sostegno dell’amministrazione comunale per le attività dell’associazione

SporT21 Sicilia che attraverso lo sport e la formazione professionale

favorisce l’inclusione socio-lavorativa di un gruppo di ragazzi speciali

affiancati dalle loro famiglie.Il mese scorso a Palazzo Palagonia alla

Gancia insieme con il sindaco Lagalla abbiamo avuto il piacere e l’onore di

premiare alcuni giovani come campioni italiani di judo per i titoli

conquistati negli ultimi anni, oggi ai Giardini del Massimo li celebriamo

come mastri birrai nell’ambito del progetto intitolato ‘BeerT21 Up-da

mastri a maestri’ che in collaborazione con il birrificio Bruno Ribadi di

Terrasini sta consentendo l’avvio di una start up tutta siciliana con la

produzione della birra solidale artigianale a marchio T21.Sono iniziative

importanti da promuovere perché offrono ai ragazzi l’opportunità di

investire sulle proprie capacità ma soprattutto perché rappresentano un

cambio prospettiva quando si parla di disabilità, valorizzando il talento

di ogni persona speciale».*