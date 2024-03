(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 21 marzo 2024 CIPESS: Albano (Mef), Governo Meloni conferma vicinanza alle aree interne e

ai territori colpiti dal sisma

ROMA – “Dalla seduta del CIPESS appena conclusa arrivano ottime notizie per

il Centro Italia”. Lo dichiara il sottosegretario al Mef e deputato di

Fratelli d’Italia Lucia Albano dopo aver partecipato ai lavori del CIPESS

questo pomeriggio a Palazzo Chigi.

“Il Governo ha approvato il Contratto di Programma 2021-2025 tra Ministero

dei Trasporti e Anas che, tra le altre misure, finanzia con 100 milioni il

completamento della Pedemontana delle Marche, nel tratto da Fabriano Est a

Fabriano Ovest. Contestualmente –aggiunge – sono stati assegnati 9 milioni

alla Struttura di Missione per la ricostruzione post-sisma 2009 al fine di

assicurare un adeguato apporto di competenze professionali alle

amministrazioni del territorio coinvolte nel processo di ricostruzione.

Prosegue il percorso di vicinanza fattiva del Governo Meloni all’Appennino

Centrale e ai territori colpiti dal sisma”, conclude.

