LA LEGA PRO CONDANNA GLI SCONTRI DELL’EUGANEO

Firenze, 19 marzo 2024. La Lega Pro esprime ferma condanna per gli accadimenti verificatisi in occasione della Finale di andata della Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania. Episodi di questo genere, che non c’entrano con lo sport, non troveranno mai spazio o scusanti all’interno di competizioni organizzate dalla Lega Pro.

“Dispiace che una serata di festa e di correttezza sul campo sia stata rovinata, all’intervallo, dalle intemperanze di alcuni tifosi. Stigmatizziamo fortemente quanto accaduto. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine sono stati scongiurati altri scontri” dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani.

