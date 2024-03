COMUNICATO STAMPA – NUOVA SEDE PER IL MASTER IN GIORNALISMO “GIORGIO BOCCA” DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO

(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2024

DELL’UNIVERSITÀ DI TORINOA vent’anni dalla fondazione il Master cambia

“casa”: inaugurati gli spazi di via Verdi 25 a Palazzo VenturiInaugura

oggi, martedì 19 marzo alle ore 15, la nuova sede del Master in Giornalismo

dell’Università di Torino Giorgio Bocca: è in via Verdi 25, al primo piano

di Palazzo Venturi, tra gli edifici appena tornati a disposizione

dell’Ateneo torinese.Completamente ristrutturati, gli spazi – che le

allieve e gli allievi del decimo biennio del Master occupano da qualche

settimana – comprendono la sala “Vera Schiavazzi” da 20 a fino a 50 posti

modulabili con video proiezione, una sala montaggio video, una saletta

insonorizzata per le registrazioni audio, una saletta riunioni, un’area

relax, gli uffici di segreteria e direzione. Completamente rinnovati anche

gli arredamenti e le apparecchiature tecniche, che comprendono due

maxischermi e pc portatili a disposizione delle studentesse e degli

studenti.“I nuovi spazi e i significativi investimenti richiesti confermano

la centralità del Master per l’Università di Torino – evidenzia Laura

Scomparin, direttrice scientifica del Master. In questi vent’anni abbiamo

maturato un’identità e una specificità sempre più chiare, che

contraddistinguono il nostro Master per un particolare approccio, di metodo

e di contenuto, all’innovazione e alle trasformazioni che riguardano non

solo il giornalismo ma anche la società nel suo complesso. La nuova sede,

la più ampia e accogliente da quando il Master è stato avviato, rappresenta

la miglior premessa per proseguire nel nostro percorso, che in estate vedrà

aprirsi il bando per l’undicesima edizione”.In occasione dell’inaugurazione

sarà organizzato un incontro dedicato alla presentazione del libro appena

uscito per Columbia University Press “Avoiding the News – Reluctant

Audiences for Journalism”: l’autrice, Ruth Palmer, ne discuterà con

Cristopher Cepernich, sociologo dei media, Marco Zatterin, vicedirettore de

La Stampa e il pubblico presente in aula.“L’incontro di oggi è solo

l’ultima tappa del percorso di approfondimento sul presente e il futuro dei

media che stiamo conducendo ormai da due anni insieme al Reuters Institute

for the Study of Journalism dell’Università di Oxford – ricorda Marco

Ferrando, direttore delle testate del Master. In questo ambito, stiamo

preparando la prima edizione del News Digital Report Italia: la ricerca è

in fase di elaborazione, e sarà presentata a giugno”.Il MasterFondato da

Università di Torino e dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, il Master

in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino, gestito da Corep

Torino, è sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt,

ed è uno dei percorsi accreditati dall’Ordine nazionale dei Giornalisti per

l’accesso alla professione. Negli anni ha coltivato un’attenzione

privilegiata per la trasformazione delle competenze, i nuovi modelli di

giornalismo e l’innovazione del settore. In questo ambito, dal 2022 è

partner per l‘Italia del Reuters Institute for the Study of Journalism, con

cui cura eventi dal vivo e una newsletter mensile in italiano.Tutte le

informazioni sul Master, i bandi per l’iscrizione e sulle iniziative di

formazione aperte al pubblico sono su http://www.mastergiornalismotorino.it

