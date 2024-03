0316 Palio del golfo trofeo di san giuseppe

(AGENPARL) – sab 16 marzo 2024 UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

22^ Trofeo di San Giuseppe

Domenica 17 Marzo

La SPEZIA – PASSEGGIATA MORIN

La Spezia 16 marzo 2024 – Il Trofeo di San Giuseppe, giunto ormai alla sua 22esima edizione, segna il momento di inizio della stagione remiera, che con le nove gare PrePalio, ci accompagneranno verso la 99esima edizione Palio del Golfo.

Gli equipaggi delle tredici Borgate che scenderanno in acqua davanti alla Passeggiata Morin, domenica 17 marzo, renderanno omaggio alla Città e al Santo Patrono consolidando il legame del Palio con il Golfo

“Il Trofeo di domenica 17 marzo, dedicato al nostro santo patrono e che si svolge in contemporanea con la tradizionale fiera di San Giuseppe, dà ufficialmente il via ai grandi preparativi in vista della 99ª edizione del Palio del Golfo -dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini- Una tradizione irrinunciabile per la nostra città, un grande spettacolo per gli spezzini che ogni anno celebrano con orgoglio il proprio legame con le storiche Borgate e con il mare.”

“La gara di San Giuseppe – sottolinea Maria Grazia Frijia, vicesindaco e assessore al Palio – è una tradizione molto importante che consolida ancora una volta il legame con La Spezia e tutta la nostra provincia. San Giuseppe ci vede impegnati nell’organizzazione del Palio e quest’anno stiamo già al lavoro per lo storico appuntamento del 2025 dove festeggeremo un secolo di Palio.”

“Ogni gara per le Borgate è importante – afferma Massimo Gianello, presidente del Comitato delle Borgate – perché richiede sempre impegno e ci mette alla prova. Quest’anno l’attenzione è massima visto che l’edizione numero 99 può essere considerata una prova generale del centesimo. Il popolo del Palio è pronto e sicuramente saprà costruire un percorso verso il 2025 di grande valore e partecipazione”

Il 22esimo Trofeo di San Giuseppe si svolgerà con il seguente programma: ore 10,30 Gara categoria Junior; ore 11,15 Gara categoria Femminile; ore 12,00 Gara categoria Senior