Tribunale di Roma: Avvio delle operazioni per il primo popolamento dell’elenco dei professionisti per le vendite giudiziarie

(AGENPARL) - ROMA, 15 Marzo 2024 - Il Presidente del Tribunale, Roberto Reali, ha emesso un provvedimento che avvia le operazioni per la formazione e il primo popolamento dell’elenco dei professionisti disponibili a svolgere le operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile (c.p.c.), come previsto dalla novella dell’articolo 179-ter delle disposizioni attuative del c.p.c.

Il decreto legislativo n. 149/2022, noto come Riforma Cartabia, ha introdotto importanti modifiche nel sistema giudiziario, tra cui la necessità di creare un elenco di professionisti abilitati a gestire le vendite giudiziarie. Il Presidente del Tribunale ha dunque deciso di avviare le procedure per la compilazione delle domande di iscrizione da parte dei professionisti interessati.

Il provvedimento dispone che i professionisti interessati compilino le domande di iscrizione ai sensi del quarto comma dell’articolo 179-ter delle disposizioni attuative del c.p.c., seguendo le prescrizioni previste dalla normativa. È stato inoltre ordinato che il presente provvedimento venga comunicato all’Ordine degli Avvocati di Roma, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, affinché ne diffondano la conoscenza ai propri iscritti.

La comunicazione del provvedimento sarà estesa anche al Responsabile del sito del Tribunale e alla società Aste Giudiziarie In linea p.a., affinché sia pubblicato nell’apposita area dedicata all’attività del Comitato. Quest’area ospiterà non solo il provvedimento stesso, ma anche i verbali del Comitato e il Regolamento, oltre alle news in evidenza.

Attualmente, vi sono circa 1000 procedure di esecuzioni immobiliari in attesa di fissazione udienza e di nomina degli ausiliari di cui all’elenco. Saranno solo i professionisti inclusi in quest’ultimo a poter accedere a tali incarichi. Questo garantirà il rispetto del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione previsti dall’articolo 97 della Costituzione.

Sono stati considerati due possibili approcci per gestire la situazione: pubblicare immediatamente l’elenco e inserire tutte le domande, oppure congelare gli incarichi e verificare eventuali conflitti di interesse prima di procedere. Entrambi gli approcci avranno impatti diversi sulle operazioni in corso e sui professionisti interessati. La decisione finale su quale strategia adottare sarà presa in base alla valutazione dei pro e dei contro di ciascuna opzione, tenendo sempre presente l’obiettivo di assicurare la correttezza e l’efficienza delle vendite giudiziarie.