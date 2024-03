Cs.n.132 + deliberazione – 133

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 377 DEL 20/09/2023

OGGETTO: DISMISSIONE RUDERI URBANI DI IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA

RELATIVA AD ATTIVITA’ CESSATE NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA. ATTO DI

INDIRIZZO

L’anno duemilaventitre, addì venti del mese di Settembre alle ore 16:20 e ss, nella Sede Municipale si è

riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l’appello risultano:

Pres.

CASSI’ GIUSEPPE

MASSARI GIORGIO

IACONO GIOVANNI

ADAMO ELVIRA

GIUFFRIDA GIOVANNI

PASTA CATIA

D’ASTA MARIO

DISTEFANO ANDREA

DIGRANDI SIMONE

GURRIERI GIOVANNI

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

TOTALE

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.

Valentino Pepe.

il Sindaco, in prosecuzione di seduta, riconosciuta legale l’adunanza, per il numero dei presenti, invita la

Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Proposta N. 416 del 19/09/2023

Settore 08 Corpo di Polizia Municipale e politiche per la sicurezza urbana

OGGETTO: DISMISSIONE RUDERI URBANI DI IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA RELATIVA AD

ATTIVITA’ CESSATE NEL CENTRO STORICO DI RAGUSA. ATTO DI INDIRIZZO

Il sottoscritto Dott. Maurizio Cannavò, Dirigente del Settore VIII, unitamente alla Responsabile del

Servizio Amministrazione interna della P.M. dott.ssa Nunziata Amarù, Responsabile del

Procedimento, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali,

né in ipotesi che comportano l’obbligo di astensione ai sensi dell’art.6-bis della Legge 241/1990 e

dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di

deliberazione:

Premesso che, al fine di promuovere una mentalità di cura e rispetto dell’ambiente nel centro

storico di Ragusa ed avviare un percorso di rigenerazione urbana, di pulizia e di decoro,

intervenendo sul clima di abbandono che si percepisce nel cuore della città, è necessario che

l’Amministrazione Comunale disponga la rimozione delle insegne d’esercizio delle attività

cessate, meglio intese come “ruderi urbani”, nell’area del centro storico di Ragusa,

comprendenti le insegne a bandiera e quelle poste parallelamente ai prospetti, di qualsiasi

materiale realizzate e di qualsiasi dimensione; totem, impianti luminosi obsoleti, targhe

professionali da studio e targhe uffici, vetrofanie, bacheche ed elementi aggettanti di natura

estranea all’edificio e qualsiasi altro mezzo pubblicitario.

Per questo motivo la stessa Amministrazione Comunale provvederà, tramite comunicato

stampa, ad invitare i commercianti, gli operatori turistici, gli artigiani e quanti hanno

installato o hanno permesso l’installazione di detti impianti, a rimuoverli entro 60 giorni dalla

pubblicazione del comunicato .

Decorsi i 60 giorni verrà emessa Ordinanza di rimozione e in caso d’inadempienza,

quest’Ente procederà comunque alla dismissione di tali manufatti, ed il relativo costo verrà

addebitato al proprietario dell’immobile su cui è installato l’impianto e /o al proprietario

dell’impianto stesso.

Considerato che, a tal fine, è necessario che codesta G.M. proceda ad emanare apposito Atto di

indirizzo per la dismissione ruderi urbani da impiantistica pubblicitaria relativa ad attivita’

cessate nel centro storico di Ragusa.

Viste:

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 ed il Bilancio di

previsione per il triennio 2023 – 2025;

– la Deliberazione di Giunta Municipale n° 95 del 28/02/2023 con la quale è stato approvato il PEG

per il triennio 2023 – 2025;

Attività e Organizzazione 2023 – 2025”;

Dato atto che la presente Deliberazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.,

nel P.E.G.e nel P.I.A.O. sopra richiamati;

Dato atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di procedere al più presto al ripristino del

decoro del centro storico, intervenendo sul clima di abbandono, attraverso un percorso di

rigenerazione urbana, di pulizia e di decoro.

Ritenuta la proposta de qua meritevole di approvazione;

Accertata la competenza;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto il D.lgs. n. 267/00;

Visto l’O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Vista:

 La L.R. 11/12/1991 n. 48;

 La L.R. 03/12/1991 n. 44;

 L.R. n. 30/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte

integrante e sostanziale anche ai fini motivazionali e conseguentemente di:

1) emanare apposito Atto di indirizzo per la dismissione ruderi urbani da impiantistica pubblicitaria

relativa ad attivita’ cessate nel centro storico di Ragusa.

2) Demandare all’ufficio Stampa del Comune di provvedere alla pubblicazione del suddetto

comunicato:

“L’Amministrazione Comunale dispone la rimozione delle insegne d’esercizio delle attività

cessate, meglio intese come “ruderi urbani”, nell’area del centro storico di Ragusa,

comprendenti le insegne a bandiera e quelle poste parallelamente ai prospetti, di qualsiasi

materiale realizzate e di qualsiasi dimensione; totem, impianti luminosi obsoleti, targhe

professionali da studio e targhe uffici, vetrofanie, bacheche ed elementi aggettanti di natura

estranea all’edificio e qualsiasi altro mezzo pubblicitario.

Per questo motivo la stessa Amministrazione Comunale provvederà, tramite comunicato stampa,

ad invitare i commercianti, gli operatori turistici, gli artigiani e quanti hanno installato o hanno

permesso l’installazione di detti impianti, a rimuoverli entro 60 giorni dalla pubblicazione del

comunicato .

Decorsi i 60 giorni verrà emessa Ordinanza di rimozione e in caso d’inadempienza, quest’Ente

procederà comunque alla dismissione di tali manufatti, ed il relativo costo verrà addebitato al

proprietario dell’immobile su cui è installato l’impianto e/o al proprietario dell’impianto stesso

per eventuali informazioni rivolgersi al Comando di Polizia Locale – U.O. Decoro Urbano:

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di

entrata;

4) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di procedere al più presto al ripristino del

decoro del centro storico, intervenendo sul clima di abbandono, attraverso un percorso di

rigenerazione urbana, di pulizia e di decoro.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n.

30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 416 del 19/09/2023, che qui si

intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale

il Sindaco

Dott. Valentino Pepe

Avv. Giuseppe Cassì

