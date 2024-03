Comunicato stampa – I Food&Science Festival Lab proseguono: prossimo appuntamento venerdì 22 marzo a Pavia

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 MANTOVA, 15/03/2024

FOOD&SCIENCE

FESTIVAL

PROSEGUONO:

APPUNTAMENTO VENERDÌ 22 MARZO A PAVIA

PROSSIMO

Food&Science Festival Lab, il format che porta i contenuti del Food&Science

Festival di Mantova in giro per l’Italia, non si ferma, ed è pronto a vivere un

nuovo appuntamento. Dopo il primo Lab del 2024, andato in scena lo scorso 9

marzo a Rovigo, venerdì 22 marzo sarà la volta di Pavia, con l’evento

“Imprese agricole ed Europa”, che avrà inizio alle ore 14.30 presso Le

Rotonde di Garlasco.

Nel corso del pomeriggio, che rappresenterà anche la 58esima edizione

dell’assemblea sindacale di Confagricoltura Pavia, saranno numerosi gli ospiti

che si alterneranno sul palco. Dopo i saluti istituzionali della presidente Marta

Sempio e del presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli, sarà la volta

del panel “La politica europea e le imprese agricole”, con Natalia Bobba

(presidente Ente nazionale risi), Dario Frisio (professore di Economia Agraria

presso l’Università di Milano) e gli europarlamentari Paolo De Castro e Carlo

Fidanza.

Il secondo panel sarà intitolato “Dalla Lombardia all’Europa: i bisogni delle

imprese agricole”, e vedrà la partecipazione di Angelo Ciocca

(europarlamentare),

Alessandro

Beduschi

(assessore

regionale

all’Agricoltura) e Ottavia Giorgi di Vistarino (presidente Frp vino di

Confagricoltura).

Si concluderà poi con “Le istituzioni con le imprese agricole”, con la

partecipazione di Gian Marco Centinaio (vicepresidente del Senato della

Repubblica), Giancarlo Giorgetti (ministro dell’Economia e delle Finanze) e

Massimiliano Giansanti (presidente nazionale di Confagricoltura). La giornata

sarà moderata da Enrica Favaro (Frame-Divagazioni scientifiche) e Claudio

Micalizio (Milano Pavia Tv).

Food&Science Festival Lab è il format che porta in giro per l’Italia i contenuti

del Food&Science Festival di Mantova, in programma dal 17 al 19 maggio. I

prossimi appuntamenti saranno infatti a Parma, Bergamo, Ferrara e

Alessandria, ma in programma potrebbe esserci anche una tappa al sud Italia.