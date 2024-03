Comunicato stampa Azienda USL di Modena: Il cordoglio dell’Ausl per la scomparsa del dottor Valgimigli, figura storica della Psichiatria modenese

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Modena, 15 marzo 2024

Comunicato stampa

Il cordoglio dell’Ausl per la scomparsa del dottor Valgimigli, figura storica della Psichiatria modenese

In servizio presso l’Azienda sanitaria modenese per 26 anni, ha rappresentato un punto di riferimento importante per la nascita e lo sviluppo dell’assistenza psichiatrica territoriale dopo la riforma BasagliaUna figura eclettica, brillante, colta che ha contribuito a scrivere un pezzo di storia della Psichiatria modenese. L’Azienda USL di Modena ricorda così il dottor Camillo Valgimigli, psichiatra e psicoterapeuta, scomparso oggi all’età di 84 anni.