Screening: altro open day informativo mercoledì 20 marzo in varie sedi dell’area vasta nord ovest

13 marzo 2024 – Visto il riscontro positivo della prima edizione, nell’Asl Toscana nord ovest mercoledì 20 marzo 2024 si terrà la seconda edizione

dell’open day sugli screening, che parte a distanza di pochi giorni dalla nuova campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Regione Toscana l’8

marzo, in occasione della festa della donna.

La giornata del 20 marzo sarà dedicata ai cittadini che vogliono ricevere informazioni di dettaglio sugli screening oncologici attivi sul territorio

aziendale. E’ previsto l’allestimento di appositi punti informativi presidiati da personale dipendente (medici, infermieri, biologi, operatori socio

sanitari, ostetriche, amministrativi, tecnici, educatori e via dicendo) in grado di rispondere a eventuali domande e curiosità sulle campagne attive.

Verranno quindi fornite informazioni sullo screening mammografico, lo screening colon retto, lo screening cervicale ed anche sulla vaccinazione contro

il papilloma virus considerata la sua stretta correlazione con il carcinoma della cervice uterina.

L’open day vedrà la partecipazione attiva e contemporanea di tante strutture dell’area vasta nord ovest, sia ospedaliere che territoriali affiancate,

come avvenuto in occasione della precedente iniziativa, anche dalla Fondazione Monasterio.

In particolare il 20 marzo i punti informativi verranno allestiti agli ingressi o comunque in luoghi di maggior afflusso dell’utenza in queste sedi:

Ospedale Versilia, Consultorio Tabarracci a Viareggio, Ospedale di Pontedera, Distretto di Via Garibaldi a Pisa, Ospedale di Livorno, Ospedale Apuane,

Ospedale di Pontremoli, Ospedale di Fivizzano, Ospedale San Luca di Lucca, Cittadella della salute “Campo di Marte” di Lucca, Ospedale di

Castelnuovo Garfagnana, Ospedale di Barga, Casa della salute di Piazza al Serchio. E’ previsto il coinvolgimento anche di altre sedi aziendali.

Per la Fondazione Monasterio i punti informativi saranno presenti all’Ospedale del cuore di Massa e all’Ospedale San Cataldo – CNR di Pisa.

Oltre a ricevere informazioni di dettaglio sugli screening, sarà possibile compilare apposita modulistica pensata per coloro che pur essendo in età

da screening non hanno ricevuto l’invito in modo da segnalare il disguido (ad esempio per indirizzo o telefono errato). Sarà impegno delle segreterie

di screening fornire poi un riscontro in tempi stretti a queste persone.

Tenuto conto che non tutte le sedi individuate presentano flussi di utenza pomeridiani, i punti informativi apriranno tutti alle ore 8, per chiudere

alle ore 14 oppure alle ore 17.

Nel ricordare a tutti che lo screening è un percorso di salute che il servizio sanitario offre gratuitamente a coloro che rientrano in determinate

fasce di età, la direttrice della struttura Screening Aziendale, Lidia Di Stefano invita tutti i cittadini a fare i test per i quali vengono

chiamati. Si tratta infatti di un’opportunità unica, che porta via poco tempo e offre davvero enormi vantaggi.

E’ infatti importante pensare oggi al nostro domani, perché solo così possiamo migliorare il nostro futuro.

