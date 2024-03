(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 USLNotizie

Pasqua 2024, in Pediatria consegnate le uova della Pallacanestro Livorno

LIVORNO, 13 marzo 2024 – Alcuni giocatori e membri dello staff della Pallacanestro Livorno sono venuto questa mattina all’ospedale per consegnare

le uova di Pasqua destinate ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria diretto dal dottor Roberto Danieli.

“Riceviamo sempre con soddisfazione e apprezzamento – ammette il primario Roberto Danieli – i regali che ci arrivano dagli sportivi impegnati

nelle squadre cittadine perché la loro presenza è sempre molto gradita dai bambini che si trovano ad affrontare giornate impegnative. Spero che la

consegna di questi regali in vista delle festività pasquali possa essere di buon auspicio per una pronta ripresa”.

Nelle foto (da sinistra): Francesco Farneti (presidente), Giorgio Manna, Vanessa Gori (staff sanitario), Federico Loschi, Marco Romei (membro del

Consiglio di Amministrazione).

(Pierpaolo Poggianti)

