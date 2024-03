Manifattura, Confimi Industria: “la crescita è lontana”. Costi energetici e concorrenza interna principali difficoltà competitive.

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 [image: image.png]

*Manifattura, la congiunturale di Confimi Industria: costi energetici e

concorrenza interna principali difficoltà competitive.*

*Ramaioli: “la manifattura è stabile ma la crescita è lontana. Urgente

intervenire anche sul costo del lavoro e burocrazia”.*

Non ci sono previsioni di crescita per l’industria manifatturiera italiana.

Diverse e purtroppo ormai consolidate le grandi difficoltà competitive: il

60% delle imprese è alla ricerca di personale che non trova, il 38% lamenta

un elevato costo del lavoro, il 35% l’eccessiva burocrazia, per non parlare

dei costi energetici e della serrata concorrenza interna. Fanalino di coda

tra le problematiche individuate l’arretratezza tecnologica.

È la fotografia scattata dal Centro Studi di Confimi Industria alla luce

dei risultati dell’indagine congiunturale condotta agli associati e volta a

conoscere l’andamento dell’ultimo semestre del 2023 e le previsioni della

prima parte del nuovo anno.

“Nessun volo pindarico è vero ma il 2024 sarà l’anno dell’industria

chimica”. A presentare i risultati dell’indagine è Fabio Ramaioli direttore

generale di Confimi Industria.

Netti segni “più” per queste imprese con previsione di crescita di oltre il

30% in termini di ordinativi – export compreso – produzione e investimenti.

Il tutto in un mercato manifatturiero che invece vede una sostanziale

stabilità per il primo semestre del 2024.

Venendo al dunque, a parlare di crescita sono solo le aziende della

chimica, del digitale e dei trasporti.

“Sul lato degli investimenti – fa notare Ramaioli – previsioni positive

arrivano anche dalle aziende del comparto edile mentre si arrestano

ulteriormente le aziende del tessile e della moda”. Produzione in crescita

(con valori di +10% rispetto all’anno precedente) per i settori di chimica,

plastica, impiantistica. Anche le imprese del comparto agroalimentare

prevedono delle buone performance.

Per le imprese del campione il primo mercato di riferimento rimane quello

nazionale seguito da EU e da Stati Uniti che torna ad essere il terzo

mercato per il terzo semestre consecutivo.

Nessuna nuova invece lato pagamenti che rimangono per lo più stabili sui 60

giorni, sia quelli dai clienti che quelli per i fornitori.

Un’attenta parentesi merita il mondo dell’occasione. “Solo un’impresa su

due prevede nuove assunzioni nei prossimi mesi ma più dell’80% di questi

riscontrano difficoltà nel reperire le figure professionali ricercate che –

fa presente Fabio Ramaioli – risultano essere ancora un volta personale di

produzione specializzato e progettisti in ricerca e sviluppo”.

Al contrario, solo il 3% delle imprese rispondenti crede che sarà costretta

a ridurre il personale nel corso del primo semestre 2024 e, tra le

principali cause di questa contrazione, viene annoverata la forte riduzione

degli ordinativi dall’estero.

In termini di ricerca del personale, solo il 3,8% delle imprese ha

utilizzato il meccanismo del decreto flussi. E se il 61,2% si dichiara non

interessato a questa modalità di reclutamento del personale, c’è un 35% che

dichiara di non conoscere a sufficienza il meccanismo.

Vi è poi un 10% delle imprese che nel primo semestre 2024 ricorrerà all’uso

degli ammortizzatori sociali. Di questi l’80% ha in previsione di farlo a

causa della riduzione degli ordinativi mentre il 25% per il rincaro delle

materie prime.

Un’azienda su 5 (18,7%) ha dipendenti in smartworking e utilizza

stabilmente l’opzione. Le figure professionali in smartworking provengono

per lo più da uffici tecnici, amministrativi, uffici acquisti e staff di

comunicazione.

Un’impresa su due (52%) ha introdotto strumenti di welfare ulteriori

rispetto a quelli contrattuali: nello specifico si parla di sistemi

premiali o di strumenti di conciliazione vita privata/lavoro.

Il Direttore Generale di Confimi Industria porta inoltre alla luce le

richieste degli industriali: “Semplificazioni, riduzione del costo del

lavoro, tassazione sul reddito delle imprese e lotta all’illegalità sono i

pilastri degli interventi strutturali cui gli imprenditori guardano per

migliorare la competitività del paese”.

*Come si è chiuso il 2023?*

“A soffrire di più è stata l’industria meccanica, con riduzione dei

fatturati pari al 30%” sottolinea Ramaioli. Segue con flessione minore ma

comunque a segno meno il comparto alimentare. Fatturato stabile per più di

un’impresa su due.

Stabili anche gli investimenti, significativamente cresciuti solo per il

settore informatico/digitale. Occupazione per lo più stabile con picchi di

crescita nei settori di logistica/trasporti e servizi. Produzione a segno

positivo per il settore della chimica mentre va in forte contrazione il

comparto orafo.

Ordinativi in crescita per la chimica, l’edilizia e l’informatica. Forte

riduzione invece per la plastica/gomma. Crescono a consuntivo anche le

aziende dei servizi.

Export, cala l’alimentare che cede oltre il 30%.

