Comunicato. San Nicolò d’Arcidano: ecco le modalità per la scelta del medico di base

COMUNICATO STAMPA

San Nicolò d’Arcidano: ecco le modalità per la scelta del medico di base

ORISTANO, 13 MARZO 2024 – Il medico di base rimane. Ma da giovedì 14

marzo potrà assistere solo mille pazienti. E’ quanto si verificherà da

domani nel paese di San Nicolò d’Arcidano. Il dottor Stefano Vacca si è

dimesso dall’incarico provvisorio, per il quale assisteva 1500 pazienti,

perché si è iscritto a una scuola di specializzazione di medicina

generale. Secondo quanto previsto per legge da giovedì 14 marzo sempre

il dottor Vacca assumerà un nuovo incarico provvisorio ma per un

massimale di 1000 pazienti.

Ecco le modalità comunicate dal distretto sanitario di Ales-Terralba,

diretto dal dottor Andrea Floris, per la sua nuova scelta da parte dei

pazienti:

“A partire del pomeriggio di giovedì 14 marzo, sarà possibile effettuare

la scelta del medico sostituto di San Nicolò d’Arcidano secondo il

seguente schema orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 sino all’esaurimento dei posti

disponibili. La scelta potrà avvenire unicamente presso il

Poliambulatorio di Terralba o attraverso la procedura on-line: verranno

distribuiti 90 numeri per serata fino al massimale dei 1000 previsti.

Ogni paziente potrà effettuare scelte con delega solo per il proprio

nucleo familiare convivente o per un familiare non autosufficiente. Le

badanti potranno, su delega, effettuare la scelta per il proprio

assistito. Si raccomanda di presentarsi allo sportello con le fotocopie

del documento di identità a con la tessera sanitaria sia propri che del

delegante”.

La direzione generale della Asl 5 e la Struttura Semplice Dipartimentale

“Integrazione Ospedale-Territorio” annunciano che per gli eventuali

pazienti di San Nicolò D’Arcidano, che non riusciranno ad effettuare la

scelta del dottor Vacca verrà messo a disposizione un ambulatorio

“ASCoT” nella stessa sede dell’ambulatorio del medico di base.