Comunicato 13 marzo

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 *L’Atletica Vomano salta sul podio nazionale*

*Dopo la 1° prova del Campionato assoluto di corsa il club abruzzese

continua a correre sempre più forte*

L’Atletica Vomano di Morro D’Oro si conferma squadra di alta classifica e

si posiziona al 3° posto della graduatoria nazionale del Campionato

Italiano di Società assoluto di corsa 2024, che si articola in ben 4 prove

a livello nazionale. La 1° prova è stata la finale nazionale del Campionato

Italiano di Società di cross svolto a Cassino (Frosinone) domenica 10

marzo, seguiranno: i mt 10.000 su pista il 13 aprile a Tolentino, i mt

10.000 su strada il 6 ottobre a Arezzo, e l’Half Marathon il 3 novembre a

Civitanova Marche. La classifica finale scaturisce dai migliori piazzamenti

di almeno 5 atleti in rappresentanza delle rispettive Società, e comunque

piazzati nei primi 150 posti di ogni finale. Domenica a Cassino, in

occasione della finale nazionale di Società di cross, dove bastavano i

migliori 3 punteggi, l’Atletica Vomano ha confermato l’eccellente 4° posto

della passata stagione ottenuto a Gubbio, schierando ben 6 atleti nel cross

lungo km 10 uomini, Luca Ursano, Hajjaj El Jebli, Simon Kibet Loityang,

Michele Fontana, Stefano Massimi, e Roberto Di Pasquali. Per effetto degli

ottimi piazzamenti individuali, la squadra Abruzzese dell’Atletica Vomano

si colloca alla terza piazza provvisoria del Campionato Italiano di corsa

assoluto 2024, nel cross corto km 3 uomini (non valevole per il Campionato

di Società) presente Mohamed Zerrad. “Alla 1° prova di Cassino, abbiamo

dimostrato di aver allestito, per il Campionato di Società assoluto di

corsa 2024, una squadra forte e compatta, capace di competere alla pari

delle corazzate di grandi città e di lottare fino alla fine per una

posizione di prestigio a termine delle 4 prove in programma” ha commentato

il direttore tecnico dell’Atletica Vomano Gabriele Di Giuseppe.