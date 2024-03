ANTICIPO GARA FINALE DI ANDATA COPPA ITALIA SERIE C – Comunicato Coppa Italia 20CIT

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 COMUNICATO N. 20/CIT – 13 MARZO 2024

“COPPA ITALIA SERIE C 2023–2024“

COPPA ITALIA SERIE C – GARA FINALE DI ANDATA

La Lega Pro, preso atto della nota del Ministero dell’Interno Ufficio III – Ordine e Sicurezza Pubblica Prot. n.

come di seguito riportato:

GARA DI ANDATA – MARTEDÌ 19 MARZO 2024

PADOVA – CATANIA

Ore 20.00*

Diretta Rai Sport

*Anziché alle ore 20.30.

Pubblicato in Firenze il 13 marzo 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani