Polizia di Stato – VIdeo + Comunicato Stampa – Lecce Operazione congiunta Italia – Bulgaria

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Al link le immagini dell’operazione:

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

LECCE: OPERAZIONE CONGIUNTA ITALIA-BULGARIA

LA POLIZIA DI STATO ARRESTA 22 PERSONE A LECCE E IN BULGARIA INDAGATE PER ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE TRANSNAZIONALE FINALIZZATA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI, AL FAVOREGGIAMENTO E SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, SEQUESTRO DI PERSONA ED ALTRO

La Squadra Mobile di Lecce, coordinata dal Servizio centrale Operativo e FAST Italia, e con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine e del il Reparto Volo di Bari, ha dato contestuale esecuzione, in Italia e in Bulgaria, ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le Indagini Preliminatri su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, nei confronti di 22 soggetti, di cui 21 sono stati condotti in carcere e 1 ai domiciliari.

I destinatari delle misure sono indagati, tra l’altro, per i reati di associazione per delinquere, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, alterazione di stato, estorsione, sequestro di persona, lesioni personali, minaccia e calunnia, con l’aggravante della transnazionalità, per fatti che si sarebbero verificati dal 2021 a oggi tra Lecce e la Bulgaria.

L’operazione si è svolta simultaneamente nel territorio di Lecce e provincia e in Bulgaria, in collaborazione con la polizia bulgara, in detto contesto ha partecipato anche personale dello Servizio Centrale Operativo, che ha coordinato le attività, la FAST italiana, unità del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip) della Direzione centrale della polizia criminale.

Le attività di localizzazione e arresto sul territorio bulgaro sono state svolte attraverso il canale europeo di ricerca latitanti ENFAST (European Network on Fugitive Active Search Teams), in particolare dal Fast Bulgaria, su attivazione e con il costante raccordo informativo del Fast Italia.