INVITO A FINISSAGE MOSTRA LOVE BLOOM 17 MARZO ORE 17.00

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 [image: LOVE BLOOM stringa.jpg]

*La S* *.V. è invitata all’evento*

*Noale Marzo Donna 2024*

*FINISSAGE MOSTRA LOVE BLOOM*

*by ELISABETTA MARESIO*

*L’amore sboccia, fai battere il tuo cuore *[image: đź’—]

*evento in collaborazione Rotary Club Noale dei Tempesta*

Un’occasione per sorprendere e sorprendersi.

*[image: 🗓️]** domenica 17 marzo alle 17.00*

ingresso gratuito

*Il finissage*: trilogia di miti, di violenze, di umanitĂ che scelgono la

Vita e l’Amore: Demetra, Penelope, Medusa sfilano intorno ai nostri occhi

come figure senza volto, il progetto vorrebbe che i loro volti per un

istante fossero i nostri in un rispecchiamento di consapevolezza e di

emozioni libere. Il finissage della mostra Love Bloom allestita da

Elisabetta Maresio, presso le sale espositive di Palazzo della Loggia, si

terrà domenica 17 marzo, alle 17.00, e vedrà l’accompagnamento di una danza

eseguita dalla danzaterapeuta Emma Gasanova, che accompagnerĂ le nostre

emozioni attraverso suggestioni che vedono il passaggio dal corpo

rappresentato al corpo libero che arriva al nostro sentire profondo. La

prima di altre sorprese artistiche, tutte espressioni di una silenziosa e

forte voce di speranza e di rinascita.

*ELM Elisabetta Maresio,* artista poliedrica, pittrice, conduttrice di

programmi radiofonici e video, attrice, curatrice di installazioni

artistiche, ideatrice ed idealista, psicoterapeuta e social designer, crea

scenari in cui la comunicazione possa portare alla riflessione ed al

cambiamento per il miglioramento del benessere sociale. Con le sue opere è

stata scelta per la Biennale Internazionale Donna di Trieste nel 2020,

successivamente ha partecipato all’esposizione Sketching India Vol.1 2021

organizzata da Port Art Woman. Selezionata dagli esperti Effetto Arte ha

partecipato all’USA TOUR Biennal 2023/2024 ancora in corso con esposizioni

a Los Angeles New York Miami e Washington. Selezionata ed espositrice al

Premio Michelangelo 2023 a Firenze. Vincitrice del premio maestri d’arte

Venezia 2023. Nelle sue opere troviamo respiri di femminilitĂ e messaggi

sociali piĂą o meno espliciti.

Orari Mostra:

Venerdì 15:00/19:00

Sabato 9:30/12:00 – 15:00/19:00

Domenica 9:30/12:00 – 15:00/19:00

*Annamaria Tosatto*

*Assessore alla Cultura*

*CittĂ di Noale*

*Per maggiori info:*

Chiara Leandri

Servizi SocioCulturali

Comune di Noale

Ufficio Cultura Comunicazione

*RISERVATEZZA DEL MESSAGGIO*