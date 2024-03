Fwd: ++ Lancio Stampa ++ con VIDEO

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 Link video: [ https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/ff34b538-dfc8-11ee-a139-736d736f6674 | https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/ff34b538-dfc8-11ee-a139-736d736f6674 ]

Lancio Stampa

R oma. E’ in corso l’esecuzione, da parte della Polizia di Stato, di un provvedimento di Fermo di Indiziato di Delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 4 soggetti, appartenenti a un gruppo criminale romano, operante nella capitale, ma con ramificazioni anche internazionali. I reati contestati sono l’omicidio, il traffico di sostanze stupefacenti, il sequestro di persona, l’ incendio, le lesioni e la detenzione illegale di arma da fuoco, tutti aggravati dal metodo mafioso. Altri 3 appartenenti al sodalizio sono stati tratti in arresto, perché coinvolti in ingenti sequestri di stupefacenti, effettuati tramite operazioni under cover. In atto anche numerose perquisizioni. Le indagini sono scaturite all’indomani di alcuni gravi fatti di sangue avvenuti nella capitale lo scorso anno.

Roma, 12 marzo 2024