NOTA STAMPA Patentino dell’ospitalità

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 NOTA STAMPA

Nuovo incontro del Patentino dell’Ospitalità

Martedì 12 marzo il secondo degli incontri del Patentino dell’ospitalità, il percorso formativo pensato dal Comune di Castiglione della Pescaia per gli operatori del settore turistico del proprio territorio, sarà dedicato al mondo del vino.

Appuntamento alle 15:00 presso l’Azienda Vitivinicola Cacciagrande Wine, in località Ampio, per «Conoscere la tecnica enologica per scegliere il ‘Vino ideale’»