Il piano di Trump per porre fine alla guerra in Ucraina è quello di tagliare totalmente i finanziamenti, afferma il più stretto alleato di Putin nell’UE

(AGENPARL) - ROMA, 11 Marzo 2024 - La soluzione di Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina è quella di dare “non un centesimo in più” per finanziare la difesa dell’Ucraina, ha detto il leader ungherese Viktor Orbán dopo l’incontro con l’ex presidente.

Orbán, che ha appoggiato la corsa al potere di Trump nelle elezioni presidenziali del 2024, ha recentemente incontrato l’ex presidente a Mar-a-Lago, secondo una dichiarazione della campagna di Trump rilasciata venerdì.

Nei commenti fatti al quotidiano ungherese M1, Orbán ha affermato che Trump ha piani dettagliati su come porre fine alla guerra, ha riferito Reuters .

Descrivendo la conversazione, Orbán ha affermato che Trump ha detto che “non darà un centesimo alla guerra Ucraina-Russia e quindi la guerra finirà”, ha detto Orbán, secondo Reuters.

“Se gli americani non danno soldi e armi, e anche gli europei, questa guerra finirà”, ha detto Orbán, aggiungendo: “Se gli americani non danno soldi, gli europei non possono finanziare da soli questa guerra, e allora la guerra finirà.”

La dichiarazione della campagna di Trump sull’incontro tra Trump e Orbán non menzionava l’Ucraina, affermando solo che i due uomini avevano discusso di questioni che riguardano i rispettivi paesi e dell’importanza di una forte sicurezza alle frontiere.

La campagna non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Business Insider, inviata al di fuori dell’orario di lavoro.

Trump aveva precedentemente affermato che avrebbe “posto fine a quella guerra in un giorno”, senza specificare come ciò sarebbe stato raggiunto.

Anche i repubblicani pro-Trump al Congresso si sono opposti apertamente a ulteriori aiuti all’Ucraina, mandando nel limbo un disegno di legge con 60 miliardi di dollari stanziati per il paese .

Trump ha già accennato alla sua visione di un accordo di pace per l’Ucraina, affermando che “avrebbe potuto fare un accordo” quando il presidente Vladimir Putin ha invaso il paese, che avrebbe permesso alla Russia di prendere il controllo delle “aree di lingua russa” del paese.

Ha anche spesso espresso frustrazione nei confronti degli altri stati della NATO e dell’entità del loro contributo alla difesa collettiva.

I paesi del blocco hanno aumentato notevolmente la spesa per la difesa negli ultimi 10 anni, ma molti ancora non raggiungono la soglia del 2% del PIL per la spesa per la difesa.

Trump ha suggerito che, sotto la sua guida, gli Stati Uniti si rifiuteranno di venire in aiuto degli altri stati della NATO che non hanno raggiunto la soglia, dicendo addirittura che incoraggerebbe la Russia ad attaccarli.

Il presidente Joe Biden ha criticato l’incontro di Trump con Orbán, considerato il più stretto alleato del presidente Vladimir Putin in Europa .

Biden ha detto che il leader ungherese “sta cercando la dittatura”, come ha riferito Politico .