(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Dichiarazioni della delegata alle Contrade Loredana Iannelli

Contrade, Iannelli: “C’è massima attenzione, tanti interventi compiuti e altri in cantiere”

Benevento, 12 marzo 2024 – “Premesso che sarà l’assessore alle Opere Pubbliche Pasquariello a replicare nei dettagli ad un’interrogazione del consigliere di minoranza nella sede deputata, che è il question time, vorrei evidenziare che è assolutamente irreale contestare all’amministrazione forme di trascuratezza verso le contrade, nè tantomeno ascriverci divisioni in categorie dei cittadini di Benevento: questo lo respingiamo con determinazione”, lo scrive la consigliera delegata alle Contrade Loredana Iannelli.

“Sul piano dei lavori, sottolineo che sono in corso interventi concreti a via dei Liguri Bebiani con un investimento da oltre due milioni di euro garantendo il collegamento stradale Pezzapiana-Ponte Valentino; è partito un fondamentale intervento a contrada Epitaffio per il ripristino del ponte Serretelle, abbiamo interloquito fattivamente con Enel che ha provveduto alla risistemazione idraulica della frana a contrada Coluonni. Ricordiamo anche che abbiamo in cantiere un lavoro di notevoli dimensioni per il risanamento idro-geologico del quadrante delle contrade Nord (San Giovanni,Francavilla, Lammia, Vallereccia, Panelli) per il quale è stato già finanziato e redatto il progetto esecutivo e attendiamo ora il finanziamento della Regione Campania. Abbiamo inoltre completato ed inaugurato la strada “Il cammino della pace”, dotata anche di pubblica illuminazione, che congiunge il capoluogo con Pietrelcina e che consente la valorizzazione delle contrade attraversate. Altri

interventi in vari punti di diverse contrade cittadine sono programmati a partire da questa primavera, dato che manca solo l’affidamento dei lavori e ancora monitoriamo costantemente i bandi finalizzati a intercettare risorse destinate alle aree rurali”, prosegue Iannelli.