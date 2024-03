Calcio: Paoloni (SAP), Daspo a vita per i violenti e campagne di sensibilizzazione con le istituzioni

(AGENPARL) - ROMA, 11 Marzo 2024 - “Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà ai colleghi rimasti feriti ieri. Quanto avvenuto prima del match Venezia-Bari è l’ennesimo, inaccettabile episodio di violenza in occasione di una partita di calcio. Bisogna prevedere il Daspo a vita per i violenti e avviare delle campagne di sensibilizzazione insieme alle Istituzioni”. Sono le parole del Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, all’indomani degli scontri tra tifoserie registrati in occasione della partita Venezia-Bari nei quali sono rimasti feriti anche alcuni poliziotti.



“Poco più di un mese fa – ricorda Paoloni – abbiamo lanciato un appello per istituire una Giornata contro la violenza negli stadi in memoria dell’ispettore Filippo Raciti, ucciso il 2 febbraio di 17 anni fa fuori dallo stadio Angelo Massimino durante i disordini scoppiati tra ultras del Catania e del Palermo. Oggi come allora – conclude – dobbiamo ribadire che lo sport non è, e non deve essere, sinonimo di violenza e aggressività. Al contrario, il calcio, così come ogni altro sport, deve rappresentare un momento di condivisione e di unione, a prescindere da chiunque si tifi, dalla razza o dalla religione di atleti e tifosi”.