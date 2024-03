On. Ida Carmina vicina agli agricoltori siciliani dopo sit-in sulla Palermo-Sciacca

(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 On. Ida Carmina M5S: “Agricoltori siciliani vanno aiutati seriamente, finora c’è stato un totale disinteresse da parte del Governo Meloni e Schifani, non bastano solo parole di circostanze, bisogna intervenire con provvedimenti di rilancio e tutelare un comparto strategico per l’economia isolana”

Ida Carmina, deputata del M5S, ho partecipato attivamente al presidio permanente degli agricoltori siciliani in contrada Gulfa, sulla SS.624 PalermoSciacca, per esprimere la mia solidarietà e la condivisione della giusta protesta dei piccoli produttori agricoli, per i provvedimenti di tagli al settore del Governo Meloni e del Governo Regionale Schifani, la dimenticanza verso un settore fondamentale e trainante, la mancanza di provvedimenti che regolamentano il divario di prezzi praticati dalla grande distribuzione che mortifica e rende impossibile il lavoro agricolo in sottocosto.

L’agricoltura siciliana continua Ida Carmina: