(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 Le eccellenze pugliesi protagoniste a Milano

Luxury wedding destination, promozione territoriale cultura e alto artigianato Made in Puglia

Al via la seconda edizione di “MILANO SET MEDITERRANEO – donne NON pupe”, evento di promozione delle eccellenze artistiche artigianali pugliesi e tradizioni territoriali, con baricentro la valorizzazione della donna. Milano Set Mediterraneo | donne, NON pupe è un progetto che promuove la fusione di eccellenze artistiche, tradizioni e bellezze paesaggistiche.

L’artigianato ceramico, l’alta moda sposa, le antiche luminarie, i pregiati vini, l’arte della floricoltura e le location da sogno rendono la Terra di Puglia il set ideale per un matrimonio da fiaba. Milano Set Mediterraneo| donne, NON pupe è un progetto che promuove la fusione di eccellenze artistiche e tradizioni pugliesi in particolare l’artigianato ceramico e l’alta moda sposa. Il 12 e 13 marzo 2024, Palazzo Bovara – sede della Confcommercio di Milano e Brianza – alza il sipario sulla seconda edizione di Milano Set Mediterraneo| donne, NON pupe che esporta nel capoluogo lombardo il successo di Passerella Mediterranea, evento made in Puglia nato da una vincente idea della designer Carmela Comes, sostenuta dalla Regione Puglia con il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e che il prossimo settembre andrà in scena nella sua nona edizione a Grottaglie, mediante il supporto dell’amministrazione comunale. Il progetto Milano Set Mediterraneo| donne, NON pupe promuove l’unicità e la bellezza della Terra Jonica quale LUXURY WEDDING DESTINATION e lo fa sensibilizzando ai più importanti temi sociali come l’uguaglianza di genere e la solidarietà. In un programma ricco di eventi, i protagonisti saranno gli artisti artigiani pugliesi che nella collaborazione con le Istituzioni comunali e regionali riescono a sviluppare una sinergia che permette di far eccellere la Puglia nel suo complesso e renderla il set ideale per un matrimonio da fiaba. Sul “carpet delle eccellenze” sfileranno il Comune di Grottaglie con la ceramica artistica e l’alta sartoria da sposa, il Comune di Terlizzi con i suoi splendidi fiori, il Comune di Manduria con le sue pregiate produzioni vitivinicole, il Comune di Porto Cesareo con la sua straordinaria bellezza paesaggistica e il Comune di Melpignano con la sua antica tradizione delle luminarie.

Al Comune di Milano e alla Camera della Moda Italiana saranno consegnate preziose sculture in pregiata ceramica pugliese. Tali omaggi, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, uniscono negli stessi valori Milano Set Mediterraneo| donne, NON pupe e il comune ospitante. Le sculture saranno svelate mercoledì 13 Marzo durante una cerimonia alla presenza di rappresentanti di spicco del Comune di Milano e della Camera Nazionale della Moda Italiana. L’evento di chiusura avverrà alle 19:30 del 13 marzo con la sfilata degli abiti realizzati della stilista Carmela Comes, nella quale presenterà una CAPSULE LUXURY COLLECTION di alta sartoria da sposa, un tributo al fascino e alla bellezza di una donna leggiadra e libera. La designer, da sempre impegnata nella sensibilizzazione a favore dei diritti umani e della parità di genere, fa emergere anche da questa collezione il carattere fiero della donna libera da “catene e costrizioni”.

Puoi scaricare al seguente link foto e video di presentazione dell’evento:

https://app.box.com/s/wha77olss4gee9hpilddrgbg2re4fs2g

“La Puglia può essere associata a due tessuti pregiati: il Macramè, un pizzo resistente il cui ordito in rilievo, nodoso al tatto, ricorda il coriaceo e sinuoso tronco di un ulivo – simbolo di questa terra e lo Chiffon un tessuto leggero, impalpabile come lo splendido mare che lambisce le coste pugliesi.”

APPROFONDIMENTI: Il programma completo

Martedì 12 alle ore 18, nel cortile del palazzo si terrà l’inaugurazione alla presenza di Gianfranco Lopane – assessore al Turismo regione Puglia, Aldo Patruno – Dipartimento Turismo e Cultura regione Puglia, Grazia Di Bari – consigliera delegata alla Cultura Regione Puglia, Marco Barbieri – Segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e i referenti del Comune di Milano che introdurranno il viaggio alla scoperta delle eccellenze manifatturiere della Puglia. Un tour emozionante che partirà da LUMINARIE TRADIZIONE NEL FUTURO con le luminarie d’avanguardia realizzate da LUMINO di Mattia De Cagna e le luminarie tradizionali targate DIPIERRO LIGHT di Salvatore Dipierro. Il viaggio continuerà con PUPE IN SCENA e le sculture in ceramica della Bottega Artistica di Marcello Fasano di Grottaglie e terminerà con lo spettacolo CONTAMINAZIONI DAL SUD curato dalla Fondazione Notte della Taranta presieduta da Massimo Manera.

Si proseguirà alle 18.30, nella Seconda Galleria di palazzo Bovara con la mostra fotografica TRAME DI DONNE dell’Associazione Nazionale Donne Fotografe. L’esposizione sarà inaugurata da Grazia Di Bari – consigliera delegata alla cultura della Regione Puglia e Matteo Sacchi – Assessore alla Cultura Comune di Milano e presentata dalla fotografa Isabella Balena dell’Associazione Nazionale Donne Fotografe.

Alle 19.00 nella Sala Castiglioni si aprirà la WINE EVENT: serata di degustazione e presentazione di etichette d’eccellenza del Primitivo di Manduria a cura del Comune di Manduria e di alcune delle cantine più prestigiose della città messapica, mete di turismo enogastronomico. La degustazione

si avvarrà della presenza dell’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane con il prezioso contributo di Gianni Sportelli del dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia, esperto del settore. Il momento è introdotto da Laura Castellani, sommelier d’eccellenza dell’AIS – Associazione Italiana Sommelier, con il supporto dall’AIS Lombardia. Parteciperanno istituzioni, giornalisti di settore, influencer e wedding planner.

Mercoledì 13 si riprenderà alle ore 17.30, nella Sala delle Aquile, con la conferenza sul LUXURY WEDDING DESTINATION PUGLIA, introdotta dall’associazione Urban Events, in cui i comuni aderenti all’iniziativa presenteranno attraverso le voci dei rappresentanti istituzionali – sindaci e assessori – i rispettivi territori, mete di lusso a livello nazionale ed internazionale per il wedding location. Di seguito i progetti che verranno presentati dai quattro comuni partecipanti, con le produzioni video realizzate da Gabriele Emiliano:

GROTTAGLIE | Il Quartiere delle Ceramiche “L’amore è…”

PORTO CESAREO | l’Isola dei Conigli “La cultura di una Terra, mare, barche e pescatori” TERLIZZI | Coltiviamo Bellezza #nonsmettiamodisognare

MANDURIA | Cultura Enoica d’eccellenza e destinazione enoturistica

A seguire, alle ore 19.00 si terrà l’evento CON AMORE TUTTO È POSSIBILE, momento dedicato alla solidarietà in cui saranno consegnate due sculture in ceramica di Grottaglie, “ LE PUPE, simbolo di donne libere e come riconoscimento al Comune di Milano e alla Camera della Moda Italiana,

enti impegnati con numerose iniziative a fronteggiare ogni forma di violenza di genere. Questa iniziativa vedrà partecipare rappresentanti di spicco del Comune Milano e della Camera Nazionale della Moda Italiana. Spetterà a Damiano Comes, presidente di Urban Events, accogliere i noti ospiti accompagnato dall’assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia Aldo Patruno e l’assessore alle Attività Produttive della Città di Grottaglie Maria Anastasia.

Alle 19.30 nella Sala Colonne e Prima Galleria di Palazzo Bovara si accenderanno i riflettori sulla Capsule Luxury Collection di alta sartoria sposa firmata dalla designer Carmela Comes, una collezione che racconta di donne forti e resilienti, intrisa di fascino con un storia di passione che tesse ricordi e intreccia momenti di vita vissuta. La scenografia con allestimenti floreali, offerti dall’amministrazione Comunale di Terlizzi brand d’eccellenza in Puglia nel settore floreale, sarà curata dal floral designer Mario Garofalo. La sfilata si aprirà con l’intervento del Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa.

Milano Set Mediterraneo| donne, NON pupe si concluderà con l’invito alla nona edizione di Passerella Mediterranea 2024 che si svolgerà nell’incantevole centro storico e nel suggestivo quartiere delle ceramiche di Grottaglie il 27 e 28 settembre.

Milano Set Mediterraneo| donne, NON pupe si concluderà con l’invito alla nona edizione di Passerella Mediterranea 2024 che si svolgerà nell’incantevole centro storico e nel suggestivo quartiere delle ceramiche di Grottaglie il 27 e 28 settembre.

Patrocini e collaborazioni

Milano Set Mediterraneo 2024 si avvale della collaborazione di una media partner di eccezione: la redazione giornalistica di ELLE SPOSE.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Puglia, dell’Amministrazione Comunale di Grottaglie, dei comuni di Milano, Porto Cesareo, Terlizzi, Manduria, Melpignano, della Camera di Commercio di Taranto, della Confcommercio di Milano, del Teatro Pubblico Pugliese, della Fondazione Notte della Taranta, della Fondazione Le Costantine, dell’Associazione Nazionale ‘Donne del Vino’, dell’Associazione Regionale Pugliesi Milano e dell’Associazione Nazionale ‘Donne Fotografe’, dell’Associazione ‘Spazio

PARTNERSHIP

CARMELA COMES ALTA SARTORIA SPOSA

MARCELLO FASANO BOTTEGA CERAMICA ARTISTICA

DIPIERRO LIGHT

LUMINO CREATIVRE DESIGN

MARIO GAROFALO FLOWER DESIGN

STUDIO CROMATICA PHOTOGRAPHER

MASSERIA MONTALBANO

MASSERIA CUTURI

B&B LE MAIOLICHE

HAYR STILIST PECORARO PARRUCCHIERI

MAKE UP MIMUA ACADEMY



Ufficio Stampa Urban Events