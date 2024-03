Inaugurato a Potenza sportello Cab (Centro Assistenza Bollette)

(AGENPARL) – sab 09 marzo 2024 Per difendersi dalle bollette “pazze” di luce e gas e per districarsi nella

“giungla delle offerte di tariffe” è stato inaugurato ieri a Potenza (via

Aldo Moro, rione Santa Maria) il Cab (Centro Assistenza Bollette) affidato

ad Antonio Lovallo. Un servizio gratuito per utenti, famiglie, attività

professionali, imprese che offre assistenza e consulenza a 360 gradi: oltre

alle bollette che qui sono sottoposte ai raggi X e ai bonus sociali,

attivazioni, disdette, revoche, volture, pratiche rimborso canone Rai,

nuovi allacci, rimborsi, assistenza legale.

“Un importante traguardo per tutta la Città di Potenza”: lo definisce

Antonio Lovallo che mette a disposizione la propria professionalità e

quella del network Cab (300 sportelli in tutta Italia con due a Potenza,

l’altro è a Poggio Tre Gali in piazza della Costituzione, 7, uno ad

Avigliano, 4 a Matera) specializzato nella tutela, nel risparmio e nella

gestione delle bollette. “È per me fonte di orgoglio potermi mettere a

servizio della mia comunità. Rimanere qui a Potenza, come giovane

imprenditore – aggiunge – è una sfida che ho accolto fin da subito,

consapevole della strada in salita che mi aspetta, ma caricato dalla grande

emozione nel poter essere un punto di riferimento a servizio di tutti. CAB

è un progetto che nasce sei anni fa a Bari dall’intuizione di Silvana,

Vincenzo e Fabio, nel voler creare uno sportello che ascolti le esigenze di

tutti, dagli imprenditori alle fasce più in difficoltà delle nostre città.

È per questo motivo che ho sposato a braccia aperte il progetto di CAB. Fin

da piccolo ho prestato servizio nella mia parrocchia, ed è per me una gioia

immensa poterlo fare ancora”. Tra i servizi innovativi “Verifica&Paga” un

nuovo servizio che consente di verificare gli importi dei bollettini

postali e di pagarli direttamente al Centro per essere sicuri dell’importo

ed evitare code agli uffici postali. I colleghi di Lovallo che fanno parte

del network Cab spiegano che con il graduale passaggio al mercato libero

nel 2024 le bollette di luce e gas sono tra gli argomenti più cercati dagli

utenti. Se si prova a fare una ricerca su Google tra i suggerimenti di

ricerca spunta “bollette pazze”. Non è casuale: in molti lamentano fatture

dell’energia clamorosamente alte con aumenti spropositati e improvvisi

anche da migliaia di euro. Le segnalazioni alle associazioni dei