Servizio civile universale: riaperti i termini per la presentazione delle domande

8 marzo 2024. Riaperti i termini per svolgere il servizio civile universale all’AUSL Toscana nord ovest. La domanda deve essere presentata

all’ente Azienda USL Toscana Nord Ovest (codice accreditamento SU00503), che realizza il progetto “Connessi alla salute 2.0”, esclusivamente

collegandosi al link https://domandaonline.serviziocivile.it (

https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=4980&mailid=5180 ), dalle ore 10.00 di lunedì 11 marzo

alle ore 10.00 di giovedì 14 marzo

I posti disponibili sono 38 dislocati nei pronto soccorso degli ospedali di Massa, Pontremoli, Fivizzano, Versilia, Lucca, Castelnuovo Garfagnana,

Pontedera, Volterra, Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio.

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 507,30 euro, prevede un impegno di 25 ore

settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla

formazione generale e specifica.

Portando a termine l’esperienza di servizio civile i giovani hanno diritto alla riserva dei posti del 15% nei concorsi pubblici.

