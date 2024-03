(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 COMUNE DI PIACENZA

Piacenza, 8 marzo 2024

Oggetto: Gita fuori porta per la terza età a Carpi, “perla del Rinascimento”

Apriranno lunedì 11 marzo alle 9, solo in presenza presso la sede di via Taverna 39,

le iscrizioni per la prossima gita fuori porta che l’Ufficio Attività socio-ricreative

propone agli over 65 residenti a Piacenza: destinazione Carpi, per un itinerario che

martedì 19 marzo si snoderà tra il centro storico della cittadina emiliana dalla storia

millenaria, definita “la perla del Rinascimento” e la memoria della tragiche

persecuzioni politiche e razziali che colpirono in particolare la popolazione ebraica,

con la visita al “Museo Monumento al Deportato”.

Il costo di partecipazione è di 20 euro, da versare direttamente al momento

dell’adesione; per ragioni organizzative, la quota non potrà essere restituita in caso di

successiva rinuncia a partecipare. I posti diponibili sono 75: al raggiungimento del

numero massimo verrà aperta una lista d’attesa per la ripetizione della stessa

iniziativa nel mese di aprile: sarà possibile prenotarsi, per la replica, da martedì 12 a

