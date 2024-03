Cs. n.120 L’assessore Simone Digrandi eletto coordinatore regionale alle Politiche giovanili di ANCI Sicilia + foto

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 UFFICIO STAMPA

Comunicato n.120

L’assessore Simone Digrandi eletto coordinatore regionale

alle Politiche giovanili di ANCI Sicilia

Nel corso della seduta di insediamento, la nuova commissione speciale “Politiche giovanili” di ANCI Sicilia ha eletto suo coordinatore regionale l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Ragusa, Simone Digrandi.

Per la prima volta gli assessori siciliani al ramo e tutti gli amministratori interessati al tema si riuniscono in un unico soggetto: una rete operativa che davanti alle problematiche e alle necessità del mondo giovanile dell’Isola, vuole rispondere facendo tutti insieme passi importanti e operativi: condividere buone pratiche, dare vita a nuove iniziative strutturate dedicate a lavoro, formazione, opportunità, partecipazione, interloquire con le istituzioni regionali. Una cellula di Anci che mira a far crescere tanto i nuovi amministratori quanto un fronte comune che possa provare ad affrontare con serietà il tema.

“Si tratta di un’opportunità unica per promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani su più livelli – ha affermato l’assessore Simone Digrandi – e su più temi: penso al lavoro, alla formazione, al volontariato, alla partecipazione. Uno degli obiettivi è infatti diffondere strumenti che possano aiutare le nostre ragazze e i nostri ragazzi a trovare le giuste opportunità, ma anche rappresentare presso le istituzioni regionali e nazionali quelle difficoltà e problematiche che tutti noi ben conosciamo, essendo costantemente a contatto con i giovani dei nostri territori. Importante sarà coinvolgere anche le consulte giovanili comunali. Tra i nostri primi obiettivi, mettere a sistema una rete degli informagiovani presenti in Sicilia – stimolandone anche l’apertura di nuovi – organizzare degli eventi itineranti su formazione e lavoro, interloquire con i preposti organismi regionali per ottimizzare fondi e soluzioni concrete a sostegno del presente e del futuro dei nostri ragazzi.

Ringrazio di cuore il presidente Paolo Amenta, il segretario Mario Alvano e i colleghi che mi hanno dato fiducia, affidandomi il coordinamento di un organo attraverso il quale andremo a tracciare seriamente una nuova via a livello regionale.

Ci riuniremo a brevissimo per approntare il primo cronoprogramma. Abbiamo tanto lavoro da fare, ma siamo pronti”.

Ragusa, 08/03/2024

L’Ufficio Stampa

Giovanni Iacono