Cs – 8 marzo: Mattia (Pd), da Schiboni solo parole. Ripristini fondi per parità salariale

(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Cordiali saluti,

Ufficio Stampa Cons. Eleonora Mattia

*Comunicato stampa*

*8 marzo: Mattia (Pd), da Schiboni solo parole. Ripristini fondi per parità

salariale*

*Ancora in attesa di attuazione legge regionale su parità retributiva e

avvio Premio Colasanti-Lopez per scuole*

“Dall’assessore regionale Schiboni sull’occupazione femminile solo parole

vuote e di circostanza, il cui valore dura appena 24 ore: nascono e muoiono

giusto per la Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo. E’ infatti

ancora inattuata e senza fondi la legge sulla parità salariale tra i sessi,

approvata nella scorsa legislatura, mentre le risorse nel bilancio