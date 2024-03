(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 USLNotizie

Comunicazioni dall’Azienda Usl Toscana nord ovest

Twitter ( https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=8&mailid=5182 ) – Facebook (

https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=2288&urlid=9&mailid=5182 ) – http://www.uslnordovest.toscana.it (

http://www.uslnordovest.toscana.it?acm=2288_5182 )

Centro trasfusionale del “Versilia”: per l’8 marzo da Coldiretti e associazioni di volontariato un omaggio alle donatrici di sangue e alle

operatrici della struttura

Lido di Camaiore, 8 marzo 2024 – ​​​​​Nella mattinata di oggi (venerdì 8 marzo 2024), di fronte al Centro trasfusionale dell’ospedale

Versilia, le associazioni di volontariato del dono del sangue hanno offerto alle donatrici un piccolo omaggio floreale, per celebrare in maniera

adeguata la Giornata internazionale della donna e promuovere la donazione di sangue e plasma.

L’iniziativa era promossa da AVIS in collaborazione con Fratres, Fidas e Coldiretti, che tra l’altro ha offerto un bel ricordo floreale anche a

tutte le operatrici del Centro trasfusionale.

La direttrice del Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’ospedale Versilia Maria Silvia Raffaelli ha parlato dell’ “altra

metà del cielo delle donazioni” ed ha affermato che “l’8 marzo è tutti i giorni”.

“Le nostre donatrici, insieme ai nostri donatori – ha aggiunto la dottoressa Raffaelli – contribuiscono alle cure di molte persone e spesso a

salvare loro la vita.

Grazie a loro, quindi, e a tutte le associazioni dei donatori di sangue del territorio ma anche a tutto lo staff della nostra struttura e al personale

sanitario dell’ospedale Versilia, che grazie ai donatori può salvaguardare la salute di tutti.

E’ fondamentale far capire anche ai più giovani l’importanza di questo nobile gesto, che può salvare una vita. Perché il sangue non si produce

in fabbrica, ma si può solo donare e perché alcuni farmaci salvavita possono essere prodotti esclusivamente se c’è disponibilità di plasma

sanguigno.

La donazione periodica è inoltre anche un’efficace forma di medicina preventiva, perché i controlli a cui viene sottoposto il sangue raccolto

permettono di individuare la presenza di virus o di valori ematochimici, che possono rivelare eventuali malattie della persona.

Tra l’altro la stessa azione di donare comporta una presa di coscienza dell’individuo, che è stimolato a mantenere un corretto stile di vita. La

donazione di sangue, quindi, vale il doppio: salva la vita a chi lo riceve e mantiene sano il donatore”.

All’evento di oggi era presente anche Cinzia Marchetti, medico della Direzione sanitaria dell’ospedale Versilia, che ha evidenziato l’importanza