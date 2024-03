(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 **8 marzo, in piazza per ‘cambiare musica’. Giani:’Diritti delle donne

fanno crescere società’**

/Scritto da Chiara Bini, venerdì 8 marzo 2024 alle 18:22/

In tanti, oltre un migliaio, oggi in piazza Duomo hanno cantato “Insieme

per cambiare musica” partecipando all’evento organizzato da “La Toscana

delle Donne”, progetto della Regione Toscana, per l’8 marzo, Giornata

internazionale dei diritti della donna.

“In questa piazza, proprio sotto la nostra sede – ha detto il presidente

Eugenio Giani in apertura dell’evento condotto da Carletto Dj -, attraverso

le voci di cantanti, poeti, scrittori abbiamo voluto dire che l’arte e la

cultura, che sono nel Dna della Toscana e di Firenze, possono essere un

sostegno alla crescita del ruolo della donna nella società. Non si tratta

solo di sostenere la rivendicazione di una piena parità di diritti, ma di

far crescere la consapevolezza che eleva il livello di civiltà quando la

donna svolge ruoli di protagonista ai vertici della società. Lo dimostrano

i volti di questo manifesto dietro di me che riporta la battaglia degli

attivisti contro la repressione in Iran: è stato il sacrificio di una

donna punita e uccisa per non aver indossato il burka a scatenare in Iran,

paese dominato dall’oscurantismo religioso, un grande movimento in favore

di libertà e diritti. E ancora, lo dimostrano quelle donne che hanno fatto

da megafono al sacrificio di Navalny, il principale oppositore di Putin.

Quando si leva alta la voce di una donna, la società cresce e lo vogliamo

dimostrare in questa giornata in piazza del Duomo”.

“L’8 marzo – ha detto Cristina Manetti, ideatrice del progetto La Toscana

delle Donne e capo di gabinetto del presidente – è la giornata

internazionale dei diritti della donna e volevamo dare un segnale. Cambiare

musica diciamo oggi, perché la musica è un valore, la musica unisce ed è

un veicolo per lanciare o rilanciare un messaggio. Il viaggio per i diritti

della donna è ancora lungo, seppur iniziato da molto tempo. Ha conosciuto

una tappa fondamentale con la conquista del diritto di voto il 2 giungo del

1946: il diritto di votare e di essere votate. Da allora il viaggio è

continuato con le grandi conquiste degli anni Settanta, il diritto al

divorzio, all’aborto e oggi siamo qua, perché ancora tante sono le cose da

conquistare. Questo è un periodo in cui è molto sentito il tema della

violenza di genere, una piaga da estirpare. Riempiamo dunque le piazze,

come abbiamo fatto oggi, e rilanciamo forte il messaggio che insieme

possiamo cambiare, a fianco di tutte le donne”.

Dopo l’esibizione della cantante Giulia Vestri, che ha interpretato

“Voglio vivere”, Simona Bencini dei Dirotta su Cuba, ha fatto ballare

tutti con la sua “Gelosia”, poi il clima si è scaldato ancora di più

con l’impetuosa Bandabardò che ha fatto scatenare tutti sulle note di

“Manifesto”, “Vento in faccia” e “Beppeanna”.

Dopo la musica, c’è stato spazio per le parole, quelle che stanno

accompagnando il viaggio per i diritti a cui la Toscana delle Donne sta

dando anche una rappresentazione attraverso la lettura di alcune lettere.

Sono “Le lettere a Penelope”, missive a una figlia immaginaria in

procinto di fare il suo viaggio per i diritti e alla quale una madre

consegna bagagli che, come tutti i bagagli, contengono ciò che è

indispensabile per viaggiare: in questo caso parole speciali come viaggio,

futuro, libertà, gentilezza, speranza, cambiamento, coraggio.

Le attrici Giulia Weber e Sara Bosi accompagnate dal chitarrista Giusppe

Scarpato si sono alternate alla lettura delle lettere dedicate appunto al

Viaggio “che comincia molto prima della partenza e non finisce mai,

nemmeno quando si torna a casa”; alla Libertà perché “la libertà di

una donna è la libertà di tutte, per questo a volte è importante

mobilitarsi anche per una sola persona a cui la libertà è stata

sottratta” si legge nella lettera. Alla Speranza “che ha due bellissimi

figli: lo sdegno e il coraggio; lo sdegno per la realtà delle cose; il

coraggio per cambiarle”.

E poi ancora, un’altra lettera dedicata al Coraggio, “in cui si nasconde

la parola “cuore” di cui possono ricordarsi meglio le donne”;

un’altra dedicata al Cambiamento “perché non abbiamo bisogno di magia

per cambiare il mondo: abbiamo già dentro di noi tutto ciò che serve,

abbiamo il potere di immaginare le cose migliori di quelle che sono”; è

stata poi la volta della lettera alla Gentilezza perché “La civiltà

consiste nell’arte di essere gentili, un’arte che le donne conoscono molto

meglio degli uomini” e infine quella al Futuro “e il nostro compito non

è di prevederlo ma far sì che accada. E’ per questo che il futuro è

oggi”.

Si è tornati quindi alla musica con la compositrice e pianista Giulia

Mazzoni, trascinante interprete, che ha eseguito al piano quattro suoi

brani, “Never give up”, “Baires” “Has” e “Piccola luce”.

Paolo Vallesi, accompagnato dalla violoncellista Roberta Masselli, ha

interpretato “Quello che le donne non dicono”, “Bentornato” e la

sua celeberrima “La forza della vita”.

Il saluto finale è spettato a Serra Yilmaz, l’attrice musa del cineasta

Ferzan Özpetek che “Noi donne – ha detto – in questo mondo siamo

trattate come se fossimo una grandissima minoranza e quindi c’è ancora

tantissimo da fare, ma io mi auguro che i giorni futuri ci portino cose

belle come è successo in Francia dove il diritto all’aborto adesso fa

parte della Costituzione, una grande conquista perché solo le donne devono

essere maestre del oro proprio corpo. Mi auguro quindi che vengano giorni

in cui non ci sarà più nemmeno bisogno di un 8 marzo”.

Ha concluso l’evento, tra gli applausi, Irene Grandi che ha cantato “La

tua Ragazza sempre”, “Bruci la città” e la struggente “Se mi

vuoi”, accompagnata dal chitarrista Leo Di Dante e dal Coro Femina.