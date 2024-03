(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Terminillo: da domani aperto il tappeto della Togo.

Comune di Rieti e ASM comunicano che da domani venerdì 8 marzo, dalle ore 9 alle 16 e 30 sarà aperto il tappeto della pista Togo. La biglietteria all’imbocco delle piste sarà aperta dalle 8 e 30 alle 17 e lì, per chi lo ha sottoscritto, sarà possibile convertire il voucher in abbonamento stagionale. Sarà possibile accedere all’impianto anche acquistando la tipologia di skipass di maggiore interesse tra le formule previste dal gestore degli impianti di risalita e consultabili sul sito internet di ASM al link HYPERLINK "https://www.asmrieti.it/index.php/2-uncategorised/622-terminillo-2023-2024"https://www.asmrieti.it/index.php/2-uncategorised/622-terminillo-2023-2024. Il Comune di Rieti informa anche che il presidio di Polizia Locale di Monte Terminillo sarà aperto nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 7.

Il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi: “ci siamo trovati a fare i conti con una pessima stagione invernale, nonostante tutto, questa è la migliore risposta che Comune e ASM potessero dare a illazioni e sterili polemiche: in ogni occasione in cui si verificheranno le condizioni che lo permetteranno gli impianti verranno puntualmente aperti”.