(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Mondiali volo a vela 2027: primo tavolo tecnico all’Aeroclub d’Italia. Sinibaldi: “subito a lavoro per lo straordinario evento”.

Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha partecipato oggi al primo tavolo tecnico, nella sede dell’AeroClub d’Italia a Roma, per i Campionati Mondiale di Volo a vela 2027 assegnati alla Città di Rieti.

Al tavolo hanno partecipato anche l’AeroClub di Rieti, l’ANAC, rappresentanti di CONI e Ministero dello Sport, l’onorevole Paolo Trancassini e la Regione Lazio con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Politiche per la Ricostruzione, Manuela Rinaldi.

“Come promesso, a poche ore dall’assegnazione dei mondiali avvenuta nello scorso weekend a Tolosa, ci siamo messi subito a lavoro per elaborare il percorso e la strategia che ci accompagnerà verso il grande appuntamento del 2027 – ha dichiarato a margine dell’incontro il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – C’è un clima di entusiasmo e motivazione da parte di tutti gli attori coinvolti. Vogliamo farci trovare pronti e approfittare di questa occasione, non solo per offrire un grande evento sportivo, ma anche per cogliere le opportunità contingenti per la riqualificazione e l’ammodernamento dell’aeroporto Ciuffelli”.

07_03_2024