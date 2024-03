Cittadinanza Onoraria dell’Aquila al Comando delle Unità Forestali: dichiarazioni di Lollobrigida e Rispoli

(AGENPARL) - ROMA, 7 Marzo 2024 - Il ministro Francesco Lollobrigida a L’Aquila per il Conferimento della Cittadinanza Onoraria dell’Aquila al Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

“Il ringraziamento al consiglio e alla giunta comunale del capoluogo abruzzese per questo riconoscimento ha una doppia valenza – ha osservato il ministro Francesco Lollobrigida – spesso la politica porta divisioni, ma in questo caso il voto unanime del consiglio comunale ha un significato profondo. Ed è proprio l’unità una caratteristica di questo luogo, visto che è stata decisiva per consentire agli aquilani, nei momenti di spiccata sofferenza, di resistere e di ricostruire. L’esempio dell’Aquila ha un valore nazionale ed è da considerare una guida per le nuove generazioni, che hanno proprio bisogno di esempi dalle loro famiglie, dai loro insegnanti e dalle istituzioni. L’Arma dei Carabinieri è stato il luogo più idoneo per la prosecuzione dello straordinario lavoro del Corpo forestale e le donne e gli uomini che ne fanno parte vanno ringraziati per l’impegno quotidiano che profondono a difesa della libertà e della legalità”.

“La gloriosa storia delle guardie forestali prima e dei carabinieri forestali poi è fatta di tante piccole, ma significative azioni – il commento del Generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, che ha ritirato la pergamena donata dalla città di L’Aquila -. E proprio la storia rappresenta il comune denominatore del nostro corpo, così come ben sintetizzato nella motivazione della cittadinanza onoraria. L’attività del Cufaa si snoda attraverso diverse funzioni, ma che hanno alla base la tutela, in varie forme”.