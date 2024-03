(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 IRPEF e IMU per l’anno 2024 restano invariate.

Per l’anno 2024 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF resta invariata al 0,80%, con una previsione di incasso di 5 milioni 800 mila euro. Confermata anche l’aliquota ordinaria IMU all’11,40 per 1000, con la conferma delle stesse esenzioni detrazioni e riduzioni, tra le quali l’esenzione per l’abitazione principale (ad eccezione delle categorie A1, A6 e A7).