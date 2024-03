(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 Comunicato stampa

Bilancio partecipato: tre incontri per il progetto di comunità

“Mettiamo in marcia i marciapiedi”

E’ in programma sabato 9 marzo, dalle ore 10, la prima passeggiata del progetto “Mettiamo in marcia

i marciapiedi”, progetto di comunità scaturito dal percorso di bilancio partecipato “C!Part – Cervia

partecipa”.

Il progetto, proposto dal Cdz Cervia centro-Malva Sud-Bova in collaborazione con altre realtà del

territorio e con Villaggio Globale, intende promuovere un contest per stimolare idee su come rendere

la città maggiormente accessibile ai pedoni. Tre le tappe del progetto: due passeggiate lungo i

marciapiedi del quartiere per osservare gli spazi e per segnalare i punti critici e possibili soluzioni, un

laboratorio finale per valutare e decidere le priorità da presentare al Comune.

Le due passeggiate sono in programma sabato 9 marzo e sabato 23 marzo, dalle 10 alle 12, con

ritrovo al parcheggio all’angolo tra viale Milazzo e via Teano. Al termine di ogni passeggiata un

momento di sintesi e un piccolo ristoro offerto dagli organizzatori.

Il laboratorio si svolgerà mercoledì 3 aprile alle ore 20.45 alla Biblioteca comunale “Maria Goia”,

Circonvallazione Sacchetti 113.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Il progetto, uno dei più votati dalla comunità al termine del percorso di Bilancio partecipato, è

finanziato in spesa corrente con risorse del Bilancio comunale 2023.

Sono tre gli altri progetti finanziati in spesa corrente, che si concretizzeranno entro la fine della

primavera: IL CINEMA DEI GIOVANI, proposto dall’Associazione Zirialab APS, che prevede di

organizzare serate con film d’autore al Cinema Sarti come strumento di confronto e dialogo con i più

giovani; NONNI IN GITA, proposto dal Cdz di Pisignano-Cannuzzo, che intende ampliare la possibilità

di partecipare alle gite organizzate dal volontariato locale, agganciando gli anziani in solitudine e le

persone con minore opportunità socio-economiche; UNO SPORT A OGNI POST, anch’esso proposto

dal Cdz di Pisignano-Cannuzzo per implementare il progetto di post scuola della scuola primaria di

Pisignano ingaggiando educatori sportivi per far conoscere ai bambini le realtà associative locali e

nuove discipline sportive.

Tre invece i progetti finanziati in spesa in conto capitale: CORRI RIN TIN TIN, che prevede la

sistemazione dell’area sgambamento cani in via Catullo e che era stato proposto dai frequentatori del

parco; UN PARCO FLUVIALE PER TUTTI per implementare gli arredi del parco fluviale di Cannuzzo

e valorizzarne le potenzialità di socializzazione; CI MUOVIAM NEL PARCO, proposto dal Cdz di

Pisignano Cannuzzo per istallare attrezzature ludico-sportive per il gioco e il movimento dei giovani

nei parchi dei due quartieri.

Il percorso sul Bilancio partecipato era stato avviato dall’Amministrazione comunale nel 2021 per

coinvolgere la comunità e rendere maggiormente consapevoli i cittadini nella gestione della Cosa

Pubblica. Dopo aver costruito insieme alla comunità le Linee guida per realizzare il progetto, nel 2022

si è svolta la sperimentazione del percorso, organizzato in vari step, al termine dei quali, attraverso

una votazione on line aperta a tutti, sono emersi i progetti di comunità da inserire nel Bilancio di

previsione 2023-2025, finanziati sia in spesa corrente sia in spesa in conto capitale.

L’Assessore alla Partecipazione Cesare Zavatta: “Dopo l’avvio della sistemazione del parco di via

Catullo, parte ora un altro dei progetti proposti dalla comunità all’interno del complesso e articolato

percorso sul Bilancio partecipato, la cui sperimentazione era un preciso obiettivo dell’attuale

legislatura. “C!Part – Cervia partecipa” ha avvicinato all’Amministrazione numerosi cittadini che hanno

avuto l’occasione di essere coinvolti sulla costruzione del bilancio dell’ente pubblico e sui vari