Cs – Lazio: Mattia (Pd), “Bonus neomamme, Regione nel bando suggerisce gruppi Pro Vita”

*Lazio: Mattia (Pd), “Bonus neomamme, Regione nel bando suggerisce gruppi

Pro Vita”*

*Ipotesi illegittimità per maggiore anzianità residenza come premialità *

“La Giunta Rocca stanzia quattro soldi per le neomamme bisognose e non

resiste alla tentazione di usare questa miseria per strizzare l’occhio alle

associazioni amiche Pro Vita. Le poche beneficiarie, solo 318 in tutto il

Lazio, per avere dai 2.500 ai 5000 euro (questa cifra è riservata a sole 30

donne dal bando) dovranno scaricare una modulistica dal sito di Lazio Crea,

compilarla e presentarla e per farlo è obbligatorio essere in possesso del

sistema di autenticazione di II livello (SPID, TS-CNS, CIE). Insomma una

specie di gara fra neomamme bisognose”. Così in una denuncia su Fanpage.it

la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, che sulla delibera

regionale sul bonus neomamme, da cui sono stati esclusi i consultori

famigliari, ha già presentato un’interrogazione alla Pisana.

“Rendendosi conto che le gestanti in stato di necessità, che devono aver

superato i 12 settimane di gravidanza entro lo scorso 31 dicembre,

potrebbero avere dei problemi a districarsi nella burocrazia, il bando

permette di delegare qualcuno a sbrogliare la complessa procedura e

“consiglia” fra le righe, di delegare un appartenente ad un ‘soggetto

giuridico (ad es., Centri per la famiglia, Centri d’ascolto, Centri di

aiuto alla Vita’ – spiega Mattia – Vogliamo ricordare alla Giunta Rocca che

nel Lazio esistono i Consultori Familiari, strutture pubbliche e di

competenza regionale, uniformemente distribuiti sul territorio, dove molto

probabilmente le neomamme bisognose già si recano per seguire la

gravidanza, visto che sono gratuiti e specificamente deputati alle

problematiche materno infantili. E se veramente si vuole aiutare, si

possono stanziare più soldi, evitare gare di corsa fra mamme bisognose,

complicate procedure burocratiche e inopportuna pubblicità alle

associazioni amiche. Anche perché per aiutare le mamme, tutte, e

soprattutto le più fragili, abbiamo i Consultori familiari”.

“Ma come se non bastasse, il bando prevede un punteggio premiale per chi

vanta una maggiore anzianità di residenza nel Lazio. Questa misura è di

dubbia legittimità costituzionale, poiché la Corte Costituzionale ha già

cassato una legge della Regione Abruzzo che stabiliva un punteggio premiale

in base all’anzianità di residenza per l’accesso alle graduatorie delle

case popolari (sentenza Corte Cost. 9/2021)”, dichiara la consigliera

regionale PD del Lazio, Eleonora Mattia, che sulla delibera regionale sul

bonus neomamme ha già presentato in Aula alla Pisana un’interrogazione nei

mesi scorsi”, conclude Mattia.

Roma, 5 marzo