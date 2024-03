Comunicato-Piccole autonomie e partecipazione in Europa: confronti e prospettive

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 Aosta, 5 marzo 2024

Comunicato stampa n. 123/SC

Piccole autonomie e partecipazione in Europa: confronti e prospettive

Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta, nel quadro delle celebrazioni

dell’80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia

e con il patrocinio dell’Università della Valle d’Aosta, dell’Eurac

Research di Bolzano e del Gruppo Autonomie Speciali Alpine, organizza,

venerdì 15 marzo 2024, nell’Aula magna dell’ateneo valdostano (Strada

Cappuccini 2, ad Aosta), il convegno “Piccole autonomie e partecipazione in

Europa: confronti e prospettive”.

«L’obiettivo dell’incontro – specifica il Presidente Alberto Bertin – è

quello di offrire uno sguardo approfondito su alcune caratteristiche realtà

autonome presenti in Europa e sul loro ruolo nel complesso spazio giuridico

europeo, in un’indagine che, innanzitutto, metta a confronto diverse

esperienze di affermazione ed esercizio concreto dell’autonomia. Una

particolare attenzione sarà riservata alla dimensione della partecipazione

delle e nelle “piccole” autonomie osservate, vale a dire ai vari livelli,

da quello locale a quello europeo.»

I lavori, che cominceranno alle ore 9 con gli indirizzi istituzionali di

saluto, si articoleranno in due sessioni, con la partecipazione di

accademici ed esperti.

La mattinata sarà dedicata alla presentazione dei casi di studio

selezionati: autonomie speciali italiane (Petra Malfertheiner – Eurac

Research), Corsica (Wanda Mastor – Université de Corse Pasquale Paoli),

Isole Åland (Anton Nilsson – Rappresentanza permanente della Finlandia

presso l’Unione europea), Regione Molise (Maria Antonella Gliatta –

Università del Molise) e Comunità germanofona del Belgio (Karl-Heinz

Lambertz – esperto Comunità germanofona del Belgio).

Seguirà, nel pomeriggio (alle ore 14.30), una tavola rotonda animata da

Nicolò Alessi (Università di Berna) che, in ottica evolutiva, svilupperà il

confronto sui profili emersi nel corso della mattinata, con particolare

riferimento a quelli partecipativi, siano essi già esistenti o potenziali.

A confrontarsi saranno Antonio Floridia (Regione Toscana), Roberto Louvin

(Università di Trieste), Antonio Mastropaolo (Università della Valle

d’Aosta), Francesco Palermo (Università di Verona e Eurac Research) e

Roberto Toniatti (Università di Trento).

Le lingue di lavoro saranno italiano, francese e inglese. L’evento, a

ingresso libero sino ad esaurimento posti, potrà essere seguito anche

online, previa iscrizione all’indirizzo: