(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 [Rugby Notizie] Nazionale Femminile U20, le convocate per il raduno di Roma dall’8 al 10 marzo

04 Marzo 2024

NAZIONALE FEMMINILE U20, LE CONVOCATE PER IL RADUNO DI ROMA DALL’8 AL 10 MARZO

Roma – Il responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20 Femminile di Rugby, Diego Saccà, ha diramato la lista delle atlete che prenderanno parte al raduno che si terrà a Roma dall’8 al 10 marzo. Durante il raduno, in cui le atlete avranno modo di ritrovarsi e di allenarsi insieme, è previsto un allenamento congiunto con le pari età della Svizzera, che si terrà il 9 marzo dalle 9 alle 12.

Al termine dell’allenamento congiunto, le Azzurrine raggiungeranno lo Stadio Olimpico, dove assisteranno alla sfida del Guinness Men’s Six Nations tra Italia e Scozia.

Qui di seguito la lista delle atlete:

Ilaria ALONZI (US Roma Rugby)

Martina BUSANA (Villorba Rugby)

Erika CAMPIGOTTO (Benetton Rugby Treviso)

Anna CARNEVALI (Rugby Colorno)

Sofia CATELLANI (Rugby Colorno)

Elisa CECATI (Volvera Rugby)

Francesca CELLI (Benetton Rugby Treviso)

Chiara CHELI (Rugby Colorno)

Giada CORRADINI (Rugby Colorno)

Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova)

Alessia DELLA SALA (Rebels Rugby VI Est)

Gaia DOSI (Rugby Colorno)

Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina)

Silvia FENT (Benetton Rugby Treviso)

Alice FORTUNA (Rebels Rugby VI Est)

Rubina Emma GRASSI (RC Toulon)

Mascia JELIC (Rugby Colorno)

Antonella MAIONE (Neapolis Campania Felix)

Lucie Jeannie MOIOLI (I Centurioni Rugby)

Sara NEGRONI (Unione Rugby Capitolina)

Aregash PELLIZON (Benetton Rugby Treviso)

Mihaela PIRPILIU (Rugby Calvisano)

Elena PROSPEROCOCCO (Rugby Colorno)

Matilde ROMERSA (Rugby Calvisano)

Luna Agatha SACCHI (Cus Torino)

Desiree SPINELLI (I Puma Bisenzio)

Ilaria TOMBOLATO (Volvera Rugby)

Margherita TONELLOTTO (Valsugana Rugby Padova)

Alice VISMAN (Valsugana Rugby Padova)

Vittoria ZANETTE (Villorba Rugby)

ATLETE INVITATE:

Martina FARINA (Unione Rugby Capitolina)

Sara D’ANDREA (Lupi Frascati)

Lavinia TONNA (Lupi Frascati)

Alessandro Ferri

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Communications Specialist Rugby Femminile

Stadio Olimpico – Curva Nord

Foro Italico – 00135 Roma

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5357-rugby-notizie-nazionale-femminile-u20-le-convocate-per-il-raduno-di-roma-dall-8-al-10-marzo?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5357-rugby-notizie-nazionale-femminile-u20-le-convocate-per-il-raduno-di-roma-dall-8-al-10-marzo?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )