La NATO lancia una massiccia esercitazione militare in difesa del proprio fianco settentrionale

(AGENPARL) - ROMA, 4 Marzo 2024 - Norvegia, Svezia e Finlandia ospitano truppe provenienti da 13 paesi della NATO.

L’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) ha avviato un’importante esercitazione militare denominata Nordic Response, coinvolgendo oltre 20.000 soldati provenienti da 13 paesi nelle regioni settentrionali di Norvegia, Svezia e Finlandia. Precedentemente conosciuta come Cold Response, questa esercitazione semestrale, guidata dalla Norvegia, ora include la partecipazione della Finlandia come nuovo membro della NATO e della Svezia, che si prepara ad aderirvi come 32esimo membro. La Finlandia partecipa per la prima volta a questa formazione in qualità di membro della NATO. L’esercitazione congiunta si svolgerà fino al 14 marzo e mira a rafforzare la cooperazione tra i paesi, migliorando la capacità dell’alleanza di difendere e proteggere la regione.

Il cambio di nome, da Cold Response a Nordic Response, riflette il riconoscimento dell’adesione della Finlandia e l’imminente adesione della Svezia all’alleanza militare. La Finlandia ha ufficialmente aderito alla NATO nell’aprile 2023, mentre la Svezia ha completato le procedure di adesione il mese scorso e si prevede che aderirà ufficialmente a breve.

Il brigadiere Tron Strand della Royal Norwegian Air Force, comandante del Norwegian Air Operations Center, ha sottolineato l’importanza dell’esercitazione in risposta alla situazione attuale di sicurezza in Europa. Ha affermato: “Dobbiamo essere in grado di reagire e fermare chiunque cerchi di sfidare i nostri confini, i nostri valori e la democrazia”. L’esercitazione Nordic Response fornisce un’opportunità cruciale per rafforzare la preparazione e migliorare la consapevolezza delle condizioni operative nella regione settentrionale.