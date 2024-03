Haiti, Patrick Michel Boivert: Stato di emergenza e coprifuoco fino a mercoledì 6 marzo

(AGENPARL) - ROMA, 4 Marzo 2024 - A causa del deterioramento della sicurezza, in particolare nell’area metropolitana di Port-au-Prince, caratterizzata da atti criminali sempre più violenti perpetrati da bande armate, che provocano massicci spostamenti di popolazione e consistono in particolare in rapimenti e omicidi di cittadini pacifici, violenza contro donne e bambini, saccheggi e furti di beni pubblici e privati;



Tenendo conto degli attacchi perpetrati la notte del 2 marzo 2024 da bande armate contro i due più grandi centri penitenziari del Paese, vale a dire nella Capitale e alla Croix des Bouquets, provocando morti e feriti tra le fila della polizia e del personale penitenziario , la fuga di prigionieri pericolosi e la vandalizzazione di questi luoghi;

Considerando che queste azioni sono contrarie alle leggi, costituiscono atti di disobbedienza alle forze dell’ordine e mettono in pericolo la sicurezza nazionale;



Il Governo della Repubblica, riferendosi al decreto del 3 marzo 2024 che dichiara lo stato di emergenza in tutto il Dipartimento Ovest per un periodo rinnovabile di settantadue ore, e al fine di ripristinare l’ordine e di adottare misure adeguate per ripristinare controllo della situazione, decreta il coprifuoco su tutto il territorio dalle sei di sera alle cinque del mattino di lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 e questa domenica 3 marzo 2024 dalle otto di sera alle cinque del mattino.



Questa misura non si applica alle forze dell’ordine in servizio, ai vigili del fuoco, agli autisti delle ambulanze, al personale sanitario e ai giornalisti debitamente identificati.



Di conseguenza, alla polizia è stato ordinato di utilizzare tutti i mezzi legali a sua disposizione per far rispettare il coprifuoco e arrestare tutti i trasgressori.

Patrick Michel Boivert

Primo Ministro