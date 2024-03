FONDAZIONE UMBERTO VERONESI _ Giornata mondiale per la lotta contro l’HPV _ Indagine ‘PAPILLOMA VIRUS: GIOVANI POCO INFORMATI E CONFUSI’

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 HPV/Papilloma virus:

conoscenza e

comportamenti

tra i giovani

Ricerca quantitativa

febbraio 2024

Questa ricerca

REALIZZATA DA ASTRARICERCHE

PER FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

REALIZZATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024

TRAMITE 1206 INTERVISTE ON LINE

A UN CAMPIONE DI 18-29ENNI

Grado di conoscenza di HPV o papilloma virus

Parliamo di un particolare problema di salute, cioè di HPV o Papilloma virus. Qual è il tuo grado di conoscenza del

tema?

Non l’ho mai sentito

nominare

L’ho solo sentito

nominare, non so cosa sia

33,3%

Lo conosco e penso di

sapere cosa sia

60,8%

Grado di conoscenza di HPV o papilloma virus

33,3%

60,8%

Lo conosco e penso di sapere cosa sia

L’ho solo sentito nominare, non so cosa sia

Non l’ho mai sentito nominare

Conoscenza dell’HPV e delle modalità di trasmissione

Esistono diversi tipi di HPV, alcuni sono più pericolosi perché aumentano

il rischio di sviluppare tumori

57,0%

35,3%

Un rapporto sessuale orale può trasmettere l’infezione del virus HPV

54,4%

29,8%

L’infezione da HPV è molto comune

53,0%

33,1%

La trasmissione di HPV avviene attraverso il contatto, sia diretto che

indiretto, con particelle virali presenti all’interno di liquidi corporei,

come saliva e sangue

Per trasmettere l’infezione può essere sufficiente un semplice contatto

nell’area genitale (rapporto sessuale non completo, ad esempio senza

penetrazione)

49,6%

47,4%

Si stima che circa l’80% delle persone sessualmente attive entri in

contatto col virus HPV nel corso della vita

L’infezione da HPV si può trasmettere con colpi di tosse o starnuti

non so

32,3%

41,4%

Il preservativo è completamente efficace nel prevenire l’infezione da HPV

Circa 1 maschio su 3 di età superiore ai 15 anni è infetto da almeno un

tipo di papillomavirus umano genitale

32,7%

13,4%

falsa

17,7%

18,3%

52,9%

31,7%

13,9%

31,2%

47,9%

28,3%

15,8%

20,3%

27,4%

33,8%

18,8%

54,9%

Base: conoscono/hanno sentito nominare HPV

Comportamenti ritenuti efficaci per contrastare l’infezione da HPV

Ci sono dei comportamenti che possono essere utili/efficaci

per ridurre la probabilità di contrarre un’infezione da HPV o

Papilloma virus?

effettuare una vaccinazione specifica contro HPV

60,6%

effettuare periodicamente una visita ginecologica e PAP

58,1%

l’utilizzo del preservativo per evitare del tutto il contagio

53,5%

curare la propria igiene intima e quella del cavo orale

51,2%

avere uno stile di vita attivo e un’alimentazione

equilibrata

non so

23,9%

Base: conoscono/hanno sentito nominare HPV

Il vero e il falso sull’HPV

Le formazioni pre-tumorali della cervice uterina da HPV, se

individuate precocemente, possono essere curate efficacemente…

52,7%

In base al ceppo di HPV che causa l’infezione possono comparire

diversi sintomi, tra cui verruche su mani, piedi, viso e genitali…

46,6%

HPV ha un ruolo anche in altri tipi di tumori, non solo femminili e

non solo dell’apparato genitale

27,3%

Nei maschi l’orofaringe rappresenta la sede nella quale si sviluppa

il maggior numero di tumori correlati al Papilloma virus

27,2%

Il virus HPV non è una delle cause dei tumori del pene

Esiste un solo virus HPV, non ci sono ‘tipi’ o ‘ceppi’ differenti

Non so

16,8%

43,5%

29,1%

59,7%

13,0%

52,4%

17,6%

22,6%

51,2%

35,9%

Falsa

20,3%

50,4%

25,1%

13,8%

12,2%

41,8%

32,8%

La maggior parte delle persone che vengono a contatto con il

Papilloma virus va incontro allo sviluppo di un tumore

11,3%

46,2%

37,9%

È la causa dell’insorgenza della quasi totalità dei casi di tumore

alla cervice uterina

42,2%

41,6%

Generalmente, l’infezione da HPV è sintomatica (dà dolore,

problemi, …) e non scompare spontaneamente

Il virus HPV è una delle cause dei tumori dell’ano

38,4%

31,2%

50,3%

Base: conoscono/hanno sentito nominare HPV

Conoscenza degli esami di screening: PAP test e HPV test

Conosci il PAP test?

Conosci l’HPV test?

Non l’ho

mai sentito

nominare

12,2%

L’ho sentito

nominare

ma non so

cosa sia

37,1%

Non l’ho

mai sentito

nominare

20,3%

Lo conosco,

so cosa è

24,7%

Lo conosco,

so cosa è

50,8%

L’ho sentito

nominare

ma non so

cosa sia

55,0%

Base: conoscono/hanno sentito nominare HPV

Conoscenza specifica di PAP test e HPV test

Sai di cosa si tratta?

è un esame utile per individuare

le alterazioni del cavo orale

causate da HPV

è un esame utile per individuare le

alterazioni del cavo orale causate da

non so

è un esame utile per

individuare il virus HPV

nel cavo orale

è un esame

utile per

individuare

alterazioni

del collo

dell’utero

causate da

34,4%

Base: conoscono PAP test

non so

è un esame

utile per

individuare

il virus HPV

nel collo

dell’utero

51,9%

è un esame utile per

individuare il virus

HPV nel cavo orale

14,4%

è un esame

utile per

individuare

alterazioni

del collo

dell’utero

causate da

26,2%

è un esame

utile per

individuare

il virus HPV

nel collo

dell’utero

49,5%

Base: conoscono HPV test

Comportamento personale nei confronti della vaccinazione anti-HPV

non mi sono sottoposta/o

alla vaccinazione e non

ho intenzione di farlo

20,5%

mi sono sottoposta/o alla

vaccinazione

33,9%

non mi sono sottoposta/o

alla vaccinazione ma ho

intenzione di farlo

45,6%

Base: conoscono/hanno sentito nominare HPV

Comportamento personale nei confronti della vaccinazione anti-HPV

20,5%

45,6%

33,9%

100% 100% 100%

non mi sono sottoposta/o alla vaccinazione e non ho intenzione di farlo

non mi sono sottoposta/o alla vaccinazione ma ho intenzione di farlo

mi sono sottoposta/o alla vaccinazione

Motivi per non sottoporsi alla vaccinazione anti-HPV

Perché già uso regolarmente il preservativo e mi protegge

Penso che non sia necessaria, le malattie da HPV sono un

rischio troppo piccolo e non grave per pensare a un vaccino

23,5%

20,7%

17,1%

Sono contrario ad ogni tipo di vaccinazione

14,7%

È efficace solo verso una minima parte dei tipi di HPV

esistenti

14,3%

Mi è stata sconsigliata

29,9%

Per gli effetti collaterali e le reazioni avverse causate dal

vaccino stesso

Ho superato l’età in cui è gratuita e il costo è troppo

elevato

12,3%

Base: non intenzionati a vaccinarsi contro HPV

Fonti utilizzate per informarsi sull’HPV e sulla vaccinazione

Medico di base

48,0%

Social networks (Facebook,