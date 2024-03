(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Autonomia: Ricciardi (Pd), Calderoli si conferma iper antimeridionalista

Nulla è cambiato da posizioni scritte nel suo libro ‘mutate mutanda’ del 1994

“Grande rispetto per Calderoli che, coerentemente a quanto scrisse nel suo libello del 1994 ‘mutate mutanda’, dal titolo significativo, si conferma l’antimeridionalista per eccellenza. Gli porteremo, non una scatola, ma un tir di Maalox per l’opposizione che faremo al suo spacca Italia”. Così il deputato democratico, componente dell’ufficio di presidenza del gruppo Pd della Camera, Toni Ricciardi.

Roma, 4 marzo 2024