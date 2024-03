(AGENPARL) – sab 02 marzo 2024 Stamattina 300 studenti e studentesse delle superiori, insieme ad altre centinaia collegati in streaming, hanno accolto Patrick, prima della presentazione del suo libro in programma nel pomeriggio per gli Incontri Capitali di Pesaro 2024

L’abbraccio delle scuole di Pesaro a Zaki; Murgia: «Momento che resterà impresso nella memoria di tutti. Evviva la libertà»

Pesaro torna ad abbracciare, questa volta di persona, Patrick Zaki che stamattina ha incontrato 300 studentesse e studenti della città (tra i 16 e i 18 anni), riuniti nell’aula magna del liceo Marconi di Pesaro, per parlare dei suoi “Sogni e illusioni di libertà”.

In apertura all’intervento di Zaki, Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza, ha detto: «Sono davvero orgogliosa di questa città e delle sue scuole, impegnate in prima linea nella difesa dei diritti umani e della crescita delle nuove generazioni. Il valore educativo della scuola, supportato dalle istituzioni, è di sviluppare un pensiero critico contro il pensiero unico, vero nemico di questa società. Avere la libertà di parola, di pensiero, di manifestazione è un diritto a cui non è possibile rinunciare, anche se la nostra quotidianità (e la nostra storia) ci dice che ogni giorno è messo in discussione, ed è importante difenderlo.

Affidiamo alle nuove generazioni la possibilità di sviluppare le proprie idee, difenderle e prendere parte alla difesa dei diritti umani, sempre».