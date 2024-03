(AGENPARL) – ven 01 marzo 2024 INVESTIMENTI. OSNATO (FDI): ITALIA ATTRAE CAPITALI, GRAZIE CONSOB PER SOSTEGNO A COMPETITIVITA’

“Con procedure più snelle, meno costose e più aperte agli investitori internazionali, l’autorità di controllo dà impulso alla competitività del sistema-Paese. Alla Consob il mio apprezzamento più sincero”. Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito, commentando l’annuncio, da parte di Consob, di un pacchetto che prevede un’accelerazione nell’analisi del prospetto, una sensibile riduzione dei contributi di vigilanza e la standardizzazione, anche linguistica, delle domande di quotazione. “Si tratta di un importante complemento ad alcune misure, tra cui la riforma del mercato dei capitali, che il Governo Meloni ha adottato in favore delle imprese desiderose di crescere, con chiari vantaggi per l’intera filiera del risparmio”, prosegue l’esponente di FdI. “Mentre Bruxelles stenta ad armonizzare i mercati, ancora troppo segmentati su base nazionale, l’Italia supera alcuni limiti normativi e, adeguandosi alle migliori pratiche europee, si candida a diventare un collettore di investimenti. Questo è il modo in cui tecnica e politica dovrebbero collaborare sempre, e sono certo che presto potremo celebrarne i risultati”, conclude Osnato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati