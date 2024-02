NASA: Squadra congiunta per recuperare l’equipaggio, missioni Orion After Moon

(AGENPARL) - ROMA, 29 Febbraio 2024 -

I membri dell’equipaggio dell’Artemis II della NASA sono assistiti dal personale della Marina degli Stati Uniti mentre escono da un modello della navicella spaziale Orion su un “portico anteriore” gonfiabile mentre il team di atterraggio e recupero dell’Exploration Ground System della NASA e i partner del Dipartimento della Difesa a bordo della USS San Diego si esercitano nel recupero procedure utilizzando l’articolo di prova del modulo equipaggio, durante l’Underway Recovery Test 11 (URT-11) al largo di San Diego, California, domenica 25 febbraio 2024.NASA/Jamie Peer

Quando gli astronauti della NASA Artemis II Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e l’astronauta della CSA (Agenzia spaziale canadese) Jeremy Hansen tornano sulla Terra dopo una missione di quasi 10 giorni attorno alla Luna, un team congiunto della NASA e del Dipartimento della Difesa guidato da Exploration della NASA Il Programma Ground Systems sarà pronto a recuperarli dalla navicella spaziale Orion e a traghettarli su una nave militare nell’Oceano Pacifico.

Quando Orion entra nell’atmosfera terrestre, la capsula manterrà l’ equipaggio al sicuro mentre rallenta da quasi 25.000 mph a circa 300 mph, quando il suo sistema di 11 paracadute si dispiegherà in una sequenza precisa per aiutare a rallentare la capsula e l’equipaggio fino a una velocità relativamente dolce di 20 mph. per l’ammaraggio a circa 60 miglia dalla costa della California, tempo permettendo.

Prima dell’ammaraggio, un team del Johnson Space Center della NASA a Houston, chiamato Sasquatch, mapperà i punti in cui gli elementi lanciati da Orion, come la copertura della baia di prua, i paracadute frenanti e i mortai, atterreranno nell’oceano in modo che le barche e gli elicotteri che supportano il recupero rimangano. lontano da quelle zone.

I membri dell’equipaggio della NASA Artemis II sono assistiti dal personale della Marina statunitense mentre escono da un modello della navicella spaziale Orion nell’Oceano Pacifico durante l’Underway Recovery Test 11 (URT-11) il 25 febbraio 2024, mentre i suoi compagni di equipaggio guardano. URT-11 è l’undicesimo di una serie di test di recupero di Artemis e la prima volta che la NASA e i suoi partner mettono alla prova le procedure di recupero di Artemis II con gli astronauti.NASA/Kenny Allen

Una volta che sarà sicuro avvicinarsi alla capsula, gli elicotteri e una squadra di sommozzatori della Marina su piccole imbarcazioni, insieme al comando in acque libere della NASA , inizieranno a dirigersi verso la capsula. I sommozzatori della Marina valuteranno quindi l’ambiente circostante la capsula per assicurarsi che non siano presenti pericoli.

Le squadre stabilizzeranno Orion prima che l’equipaggio esca dalla capsula in mare aperto installando un collare gonfiabile. Per recuperare in sicurezza gli astronauti, i subacquei installeranno anche una zattera gonfiabile, chiamata portico anteriore, sotto il portello laterale di Orion per facilitare il recupero degli astronauti dalla capsula.

“Le nostre operazioni di recupero altamente coreografate contribuiranno a garantire che la fase finale della prima missione con equipaggio della NASA sulla Luna in più di 50 anni si concluda con un successo”, ha affermato Lili Villareal, direttrice di atterraggio e recupero della NASA.

Quando tutti e quattro i membri dell’equipaggio saranno fuori dalla capsula, il portico anteriore verrà riposizionato a circa 100 metri da Orion per consentire agli astronauti di essere sollevati individualmente su un elicottero e riportati sulla nave. Per recuperare l’equipaggio saranno impiegati due elicotteri. Ciascun elicottero recupererà due membri dell’equipaggio e li consegnerà sul ponte della nave da guerra.

Una volta a bordo della nave, gli astronauti verranno trasportati in un’infermeria per una valutazione post-missione prima di volare su un elicottero dalla nave alla riva e poi a Johnson. Le squadre si aspettano di recuperare l’equipaggio e di consegnarlo all’infermeria entro due ore dall’ammaraggio. Se l’equipaggio ritorna sulla Terra di notte, le squadre si aspettano che le attività di recupero richiedano un po’ più tempo, ma devono comunque soddisfare il requisito di portare l’equipaggio nell’infermeria entro due ore.

Con l’equipaggio al sicuro fuori dalla capsula, le squadre lavoreranno per trainare Orion sul ponte della nave, utilizzando procedure simili a quelle utilizzate durante Artemis I. I sommozzatori della Marina assicureranno un sistema di linee alla capsula tramite diversi punti di connessione su un collare per aiutare a trainare Orion all’interno della nave.

I membri dell’equipaggio dell’Artemis II della NASA (dalla parte anteriore a quella posteriore) gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch e l’astronauta della CSA (Agenzia spaziale canadese) Jeremy Hansen scendono dal ponte del pozzo della USS San Diego mentre la squadra di atterraggio e recupero dell’Exploration Ground System della NASA e i partner del Dipartimento della Difesa a bordo della nave si esercitano nelle procedure di recupero utilizzando l’articolo di prova del modulo dell’equipaggio, durante l’Underway Recovery Test 11 (URT-11) al largo della costa di San Diego, California, domenica 25 febbraio 2024.Credito fotografico: NASA/Isaac Watson

Quando Orion è vicino alla nave, i subacquei fisseranno alla capsula una fune aggiuntiva collegata a un argano pneumatico. Queste corde lavorano tutte insieme per garantire che la capsula sia stabile mentre viene lentamente trascinata all’interno della nave. Una squadra di marinai e personale di recupero della NASA all’interno della nave inizierà a tirare manualmente alcune linee per aiutare ad allineare Orion con il supporto su cui verrà posizionato una volta tornato sulla nave.

Mentre i marinai tirano le funi, i tecnici della NASA azionano una fune principale collegata alla capsula per aiutare a portare Orion all’interno, consentendo un recupero sicuro e preciso. Dopo che la Orion sarà rimasta ferma, il ponte del pozzo verrà prosciugato dall’acqua e la nave inizierà a tornare alla base navale di San Diego. Nell’ambito della campagna Artemis della NASA , l’agenzia getterà le basi per l’esplorazione scientifica a lungo termine sulla Luna, farà sbarcare la prima donna, la prima persona di colore e il suo primo astronauta partner internazionale sulla superficie lunare e preparerà le spedizioni umane su Marte per il beneficio di tutti.