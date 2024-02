L’INPS del Piemonte in piazza a Just The Woman I Am

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 Direzione regionale Piemonte

Torino, 29 febbraio 2024

L’Inps alla Just The Woman I Am tra i cittadini

Anche quest’anno l’Inps del Piemonte conferma il suo sostegno alla Just the Woman I Am, la

corsa-camminata aperta a tutti a supporto della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

Ciò che motiva il nostro Istituto a sostenere l’evento è la molteplicità dei valori espressi tra cui

l’adozione di sani stili di vita, la parità di genere, l’inclusione sociale, la solidarietà, il rispetto

e la promozione della ricerca universitaria.

È dal 2017 che l’Istituto prende parte all’iniziativa con un proprio Team: la novità di quest’anno

è rappresentata dalla presenza Inps anche al Villagio della Salute con un Truck Inps, una

vera e propria Sede itinerante collocata in Piazza san Carlo, a Torino, aperta ai cittadini dalle

ore 9.30 alle ore 18.00 da venerdì 1° marzo a domenica 3 marzo compresa.

All’interno del mezzo saranno presenti funzionari specializzati, pronti a fornire servizi

consulenziali personalizzati, con la possibilità per i cittadini di accedere ad informazioni ed

approfondimenti sul mondo previdenziale, del welfare e del lavoro. La possibilità di avere un

confronto previdenziale costituirà un peculiare momento di supporto nonché un valore

aggiunto per le giornate in rosa.

Filippo Bonanni, Direttore regionale Inps Piemonte, sostiene che “Condividere il percorso di

Just the Woman è testimonianza dell’impegno dell’Istituto nel promuovere la cultura ed il

rispetto reciproco, la parità di genere e la valorizzazione delle persone, principi a cui l’Inps si

ispira.”

